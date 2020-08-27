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Milletvekili Çelebi: “İlimize 142 doktor tahsis edilmiştir”

AĞRI HABERLERİ  | 27.08.2020 12:40 | Son Güncelleme

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Devlet Hastanesinin “Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi” olarak hizmet vermeye başladığını ve Ağrı’ya 142 doktor kadrosu tahsis edildiğini açıkladı.Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı’daki doktor ihtiyacını karşılamak amacıyla Sağlık Bakanlığıyla yaptığı görüşmeler neticesinde, kentteki doktor ihtiyacının karşılanmasına yönelik 94.

Milletvekili Çelebi: “İlimize 142 doktor tahsis edilmiştir”

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Devlet Hastanesinin “Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi” olarak hizmet vermeye başladığını ve Ağrı’ya 142 doktor kadrosu tahsis edildiğini açıkladı.
Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı’daki doktor ihtiyacını karşılamak amacıyla Sağlık Bakanlığıyla yaptığı görüşmeler neticesinde, kentteki doktor ihtiyacının karşılanmasına yönelik 94. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurasında Ağrı’ya 51 Uzman Hekim ve 91 Pratisyen Hekim olmak üzere 142 doktor kadrosunun tahsis edildiğini açıkladı.
Kadro Dağılımları ise şu şekilde sıralandı:
“Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadro Dağılımı:
1 Tıbbi Onkoloji Uzmanı, 2 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, 1 Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı, 1 Çocuk Nörolojisi Uzmanı, 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 1 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 1 Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı, 1 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, 1 Gastroenteroloji Umanı, 1 Göğüs Cerrahisi Uzmanı, 1 Göğüs Hastalıkları Uzmanı, 3 Göz Hastalıkları Uzmanı, 1 Acil Tıp Uzmanı, 1 İç Hastalıkları Uzmanı, 2 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, 1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı, 1 Nöroloji Uzmanı, 1 Radyoloji Uzmanı, 1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 1 Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı, 1 Tıbbi Patoloji Uzmanı, 1 Üroloji Uzmanı ile 20 Pratisyen Hekim
Patnos Devlet Hastanesi Kadro Dağılı:
1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, 1 Acil Tıp Uzmanı, 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 1 Göğüs Hastalıkları Uzmanı, 1 Göz Hastalıkları Uzmanı, 3 İç Hastalıkları Uzmanı, 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, 1 Tıbbi Biyokimya Uzmanı, 10 Pratisyen Hekim ile Patnos İlçe Sağlık Müdürlüğümüze 2 Pratisyen Hekim
Doğubayazıt Devlet Hastanesi Kadro Dağılımı:
1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, 1 Acil Tıp Uzmanı, 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 1 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, 1 Göğüs Hastalıkları Uzmanı, 1 Göz Hastalıkları Uzmanı, 1 İç Hastalıkları Uzmanı, 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, 1 Kardiyoloji Uzmanı, 1 Nöroloji Uzmanı, 12 Pratisyen Hekim ile Doğubayazıt İlçe Sağlık Müdürlüğümüze 7 Pratisyen Hekim
Diyadin Devlet Hastanesi Kadro Dağılımı:
5 Pratisyen Hekim, Eleşkirt Devlet Hastanemize; 1 Aile Hekimi Uzmanı, 1 İç Hastalıkları Uzmanı ile 10 Pratisyen Hekim
Hamur İlçe Devlet Hastanesi Kadro Dağılımı:
4 Pratisyen Hekim ile Hamur Toplum Sağlığı Merkezimize 1 Pratisyen Hekim,
Ağrı Merkez 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuza 1 Pratisyen Hekim Ağrı Merkez Toplum Sağlığı Merkezimize; 4 Pratisyen Hekim Taşlıçay Devlet Hastanesine:
1 Aile Hekimi Uzmanı, 2 Pratisyen Hekim ile Taşlıçay Toplum Sağlığı Merkezimize 1 Pratisyen Hekim
Tutak İlçe Devlet Hastanesin Kadro Dağılımı:
1 Aile Hekimi Uzmanı, 1 İç Hastalıkları Uzmanı ile 8 Pratisyen Hekim“

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Merkez
Mızrak Eczanesi
Merkez
Dılan Eczanesi
Diyadin
Nefes Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Elıf Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesi
Taslicay
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