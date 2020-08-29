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Milletvekili Çelebi: "Türkiye yeni zaferlerin, yeni başarıların eşiğindedir"

AĞRI HABERLERİ  | 29.08.2020 15:23 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 30 Ağustos Zaferi Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.30 Ağustos Zaferi’nin, ağustos ayındaki zaferler zincirinin son halkası ve Türk milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olduğunu belirten Ekrem Çelebi, “Tarihi zaferlerle dolu aziz milletimiz ve şanlı ordumuz 30 Ağustos zaferini şanlı tarihine altın harflerle yazdırmıştır.

Milletvekili Çelebi: "Türkiye yeni zaferlerin, yeni başarıların eşiğindedir"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 30 Ağustos Zaferi Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.
30 Ağustos Zaferi’nin, ağustos ayındaki zaferler zincirinin son halkası ve Türk milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olduğunu belirten Ekrem Çelebi, “Tarihi zaferlerle dolu aziz milletimiz ve şanlı ordumuz 30 Ağustos zaferini şanlı tarihine altın harflerle yazdırmıştır. Türkiye bugün de yeni zaferlerin, yeni başarıların eşiğindedir” dedi. Malazgirt Zaferi’nden, Mercidabık Zaferi’ne, Kıbrıs’ın fethinden Fırat Kalkanı’na kadar birçok önemli olayın ağustos ayında gerçekleştiğini belirten Milletvekili Çelebi, 98 yıl önce 1922’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir” emriyle kurtuluşun sağlandığı 30 Ağustos zaferinin, ağustos ayındaki zaferler zincirimizin bu son halkası olduğunu, Türk milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olarak tarihteki yerini aldığını belirtti.
“Anadolu’yu vatan kılma mücadelemiz asla bitmeyecek”
Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimle, elde edilen zaferlerin daha fazla anlam ve önem kazandığını kaydeden Çelebi, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Malazgirt’le başlayan Anadolu’yu kendimize vatan kılma mücadelemizin asla bitmeyeceğini her fırsatta ilan ettik. 30 Ağustos Zaferi de bu kararlılığımızın bir örneği, şartlar ne kadar zor olursa olsun başarıya ulaşma konusunda önümüzde daima açık bir yol bulunduğunun işaretidir. Kazanılan bu şanlı zafer, bağımsız ve hür olarak yaşama iradesini ortaya koyan milletimizin en önemli kilometre taşlarından biri olmuştur. Aynı şekilde aziz milletimiz, 15 Temmuz hain darbe girişiminde de istiklalini ve istikbalini koruma hususundaki azmini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Türkiye, bugün yine yeni zaferlerin, yeni başarıların eşiğindedir. Aziz milletimizle birlikte, mutlaka önümüzdeki mücadeleleri de kazanacağımıza inanıyoruz. Tarihi zaferlerle dolu aziz milletimiz ve şanlı ordumuzun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı Büyük Zaferin 98. yıl dönümünü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, başta Büyük Taarruz’un Başkomutanı Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu topraklar için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.”

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