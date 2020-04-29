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Milletvekili Dülger’den 1 Mayıs mesajı

KİLİS HABERLERİ  | 29.04.2020 16:14 | Son Güncelleme

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Milletvekili Dülger, Emek ve alın teriyle Türkiye’nin büyümesinde ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçilerin ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü tebrik ettiğini belirtti.Dülger, “Devletimizin, çalışanlarımız, sendikalarımız ve sivil toplum örgütlerimizle işbirliği içinde yürüttüğü çalışmalar, ülkemizin daha parlak bir geleceğe yürüyüşünde büyük önem taşımaktadır.

Milletvekili Dülger’den 1 Mayıs mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Dülger, Emek ve alın teriyle Türkiye’nin büyümesinde ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçilerin ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü tebrik ettiğini belirtti.
Dülger, “Devletimizin, çalışanlarımız, sendikalarımız ve sivil toplum örgütlerimizle işbirliği içinde yürüttüğü çalışmalar, ülkemizin daha parlak bir geleceğe yürüyüşünde büyük önem taşımaktadır. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve haklarına sahip çıkılması devletimizin her zaman öncelikli konuları arasında yer almıştır. Bizler, ‘işçinin ücretini alın teri kurumadan verin’ diyen, bir medeniyetin temsilcileri olarak işçi ve emekçi kardeşlerimizin haklarını, hukuklarını gözetmeye sorunlarını devletimizin imkanları, ülkemizin kaynakları el verdiğince samimiyetle çözmeye gayret ettik. İstihdamı artırmak, işsizlik oranını düşürmek için pek çok tedbiri ve programı hayata geçirdik. Bu anlayışla emekçilerimiz ücretten sosyal haklara kadar her alanda önemli kazanımlar elde ettiler. Emekleri ve alın terleriyle ülkemizin refah düzeyinin yükselmesinde büyük pay sahibi olan çalışanlarımızın, üretimden gelen güçlerini kullanarak haklarını ararken, tüm toplumun desteğini almaya, birlik ve beraberlik içinde sürdürülecek çalışmalara öncülük etmeye de özen göstereceklerine inanıyorum. İşçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edecek; işçi ve emekçi kardeşlerimizle sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz” dedi.
Dülger, “Tüm dünyada işçi ve emekçiler tarafından birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün anlamına uygun şekilde, bir bayram havasında kutlanmasına, çalışanların sorunlarının dile getirilmesine, çözüm yollarına ışık tutulmasına, hakkaniyetli ve adil bir ortamda çalışma şartlarına vesile olmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadesine yer verdi.

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