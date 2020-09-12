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Milletvekili Dülger’den 12 eylül mesajı

KİLİS HABERLERİ  | 12.09.2020 15:33 | Son Güncelleme

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 12 Eylül askeri darbenin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Milletvekili Dülger, Üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen halen utançla hatırladığımız 12 Eylül, demokrasi tarihine kara bir leke olarak kaldığını belirtti.Dülger, “O karanlık günlerde haksız şekilde darbecilerin zulmüne uğrayan, işkence gören, idam edilen tüm vatandaşlarımızı saygıyla ve rahmetle yad ediyorum.

Milletvekili Dülger’den 12 eylül mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 12 Eylül askeri darbenin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Dülger, Üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen halen utançla hatırladığımız 12 Eylül, demokrasi tarihine kara bir leke olarak kaldığını belirtti.
Dülger, “O karanlık günlerde haksız şekilde darbecilerin zulmüne uğrayan, işkence gören, idam edilen tüm vatandaşlarımızı saygıyla ve rahmetle yad ediyorum. Bu millet, bir daha asla yeni 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların yaşanmasına izin vermez. Bizler de her zaman darbelerin karşısında durmuş bir siyasi kültürün temsilcileri olarak milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadesine ver verdi.

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Sabah
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Kilis Nöbetçi Eczaneler12 Eylül Cumartesi

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Merkez
Savranlı Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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