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Milletvekili Dülger’den Berat Kandili mesajı

KİLİS HABERLERİ  | 05.04.2020 15:32 | Son Güncelleme

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Berat kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.Milletvekili Dülger, Ramazan-ı Şerifin habercisi olan Berat gecesine yaklaşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.Dülger, “Berat gecesi hayat yolculuğumuzun en bereketli duraklarından biridir.

Milletvekili Dülger’den Berat Kandili mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Berat kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Dülger, Ramazan-ı Şerifin habercisi olan Berat gecesine yaklaşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.
Dülger, “Berat gecesi hayat yolculuğumuzun en bereketli duraklarından biridir. Kalbimizin en derin yerinden Rahman’a doğru bir yol açma vaktidir. Berat gecesi, tövbe etmenin, Rabbimize yönelip rahmet ve mağfiret dilemenin tam vaktidir. İlahi rahmetin tecelli ettiği, nedamet ve umut zamanıdır. Berat gecesi ellerin duaya, gönüllerin semaya açıldığı, mağfiret iklimine girmenin adıdır. Kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma zamanıdır. Berat Kandilini fırsat bilerek iç dünyamıza doğru bir yolculuk yapalım. Yenilenme ümidiyle hep birlikte tekrar günaha dönmemek üzere tövbe edelim. ‘Allah’tan af dileyen hoşgörülü olmalı, Allah’tan bağışlanma dileyen bağışlayıcı olmalıdır’. Bu konuda kendimizi yenilemeli, kendimize, eşimize, çocuklarımıza, komşularımıza, bütün insanlığa ve bütün mahlukata karşı hoşgörülü olmalıyız. Yüce Mevla’mız, günah yüklerinden arınmış, suçlarından berat etmiş, hayra anahtar, şerre kilit olmaya azmetmiş yüreğini imana açmış, ömrünü Salih amellere adamış kullar olarak Ramazan’a ulaşmamızı nasip eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, yurt dışındaki millet varlığımızın, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ve bütün İslam aleminin Berat Kandilini tebrik ediyorum. Yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların bizleri istikamet sahibi yapmasını temenni ediyorum. Bu gecenin, İslam dünyasında, kardeşlik, dayanışma, barış, huzur ve güven ortamının yeniden tesis edilmesine, fitne ateşinden, kargaşa ortamından uzak kalınmasına, ülkemizin, birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, bütün müminlerin tövbe ve dualarının kabulü ile arınma ve affına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadesine yer verdi.

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Kilis Namaz Vakitleri 5 Nisan Pazar

İmsak
04:43
Sabah
06:05
Öğle
12:39
İkindi
16:14
Akşam
19:04
Yatsı
20:21

Kilis Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Burcu Eczanesi
Merkez
Korkmaz Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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