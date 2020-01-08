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  4. Milletvekili Dülger’den Garnizon komutanı Cihanoğlu’na ziyaret

Milletvekili Dülger’den Garnizon komutanı Cihanoğlu’na ziyaret

KİLİS HABERLERİ  | 08.01.2020 17:10 | Son Güncelleme

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger beraberindeki heyet ile birlikte Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu’nu ziyaret etti.Milletvekili Dülger beraberinde İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile birlikte Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu’nu makamında ziyaret ettiler.

Milletvekili Dülger’den Garnizon komutanı Cihanoğlu’na ziyaret

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger beraberindeki heyet ile birlikte Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu’nu ziyaret etti.
Milletvekili Dülger beraberinde İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile birlikte Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu’nu makamında ziyaret ettiler. Milletvekili Dülger ile İl Genel Meclisi Başkanı Yalçın ve beraberindekiler in Albay Mehmet Cihanoğlu’nu ziyareti basına kapalı olarak gerçekleşti.

Milletvekili Dülger’den Garnizon komutanı Cihanoğlu’na ziyaret

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