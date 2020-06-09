Milletvekili Dülger’den yoğun ziyaret programı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Pendami sürecinin kısmen normale dönmesi üzerine seçim bölgesini ziyaret etti.

Milletvekili Dülger, Korona virüs tedbirlerinin kademeli bir şekilde kaldırılmasından sonra seçim bölgesi Kilis’e gelerek bir dizi temaslarda bulundu. Milletvekili Dülger, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Sultan Radyo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalnız, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Reyhanlı, İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Erkan Kurtaran ile Kilis Valisi Recep Soytürk’ü ziyaret etti. Milletvekili Dülger, esnaf ziyareti de yaptıktan sonra taziye ziyaretlerinde bulundu. Polis uygulama noktasını da ziyaret ederek polisler ile bir araya gelen Milletvekili Dülger’in kentteki programları yoğun bir şekilde sürüyor.

