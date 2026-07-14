Yeşilçam’ın sarışın güzeliydi! Hale Soygazi son haliyle şaşırtıyor! 'Yıllar onu teğet geçiriyor'

Türk sinemasının unutulmaz yapıtlarından biri olan Oh Olsun filminde canlandırdığı Alev karakteriyle hafızalara kazınan Hale Soygazi, 75 yaşında olmasına rağmen adeta zamana meydan okuyan bir görünüme sahip.

Yeşilçam'ın güzel isimleri arasında yer alan Hale Soygazi gözlerden uzak yaşasa da zaman zaman katıldığı etkinliklerle gündeme geliyor.

Her daim zarafetiyle ön plana çıkan Hale Soygazi, sağlıklı yaşam tarzıyla da örnek gösteriliyor.

Ünlü isim her fırsatta güzelliğini sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu söylüyor. Meyve ve sebze ağırlıklı beslenen isim, pilates ve yürüyüşle formunu koruyor.

YORUM YAĞDI

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ünlü isim son haliyle bir kez daha gündeme geldi.

Hale Soygazi'ye; 'yıllara meydan okuyor', 'hiç yaşlanmıyor', 'yıllar onu teğet geçiyor' gibi yorumlar yapıldı.