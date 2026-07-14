MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yeşilçam’ın sarışın güzeliydi! Hale Soygazi son haliyle şaşırtıyor! 'Yıllar onu teğet geçiriyor'

Yeşilçam'ın başarılı isimlerinden biri olan Hale Soygazi, oyunculuk kariyerinde birçok efsane filme imza attı. Yıllara meydan okuyan güzelliği ile dikkat çeken Hale Soygazi son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Yeşilçam’ın sarışın güzeliydi! Hale Soygazi son haliyle şaşırtıyor! 'Yıllar onu teğet geçiriyor'
Öznur Yaslı İkier

Türk sinemasının unutulmaz yapıtlarından biri olan Oh Olsun filminde canlandırdığı Alev karakteriyle hafızalara kazınan Hale Soygazi, 75 yaşında olmasına rağmen adeta zamana meydan okuyan bir görünüme sahip.

Yeşilçam’ın sarışın güzeliydi! Hale Soygazi son haliyle şaşırtıyor! Yıllar onu teğet geçiriyor 1

Yeşilçam'ın güzel isimleri arasında yer alan Hale Soygazi gözlerden uzak yaşasa da zaman zaman katıldığı etkinliklerle gündeme geliyor.

Yeşilçam’ın sarışın güzeliydi! Hale Soygazi son haliyle şaşırtıyor! Yıllar onu teğet geçiriyor 2

Her daim zarafetiyle ön plana çıkan Hale Soygazi, sağlıklı yaşam tarzıyla da örnek gösteriliyor.

Yeşilçam’ın sarışın güzeliydi! Hale Soygazi son haliyle şaşırtıyor! Yıllar onu teğet geçiriyor 3

Ünlü isim her fırsatta güzelliğini sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu söylüyor. Meyve ve sebze ağırlıklı beslenen isim, pilates ve yürüyüşle formunu koruyor.

Yeşilçam’ın sarışın güzeliydi! Hale Soygazi son haliyle şaşırtıyor! Yıllar onu teğet geçiriyor 4

YORUM YAĞDI
Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ünlü isim son haliyle bir kez daha gündeme geldi.

Yeşilçam’ın sarışın güzeliydi! Hale Soygazi son haliyle şaşırtıyor! Yıllar onu teğet geçiriyor 5

Hale Soygazi'ye; 'yıllara meydan okuyor', 'hiç yaşlanmıyor', 'yıllar onu teğet geçiyor' gibi yorumlar yapıldı.

Yeşilçam’ın sarışın güzeliydi! Hale Soygazi son haliyle şaşırtıyor! Yıllar onu teğet geçiriyor 6

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Halef'te kriz çıkmış projeyi bırakmıştı! Kararını verdi Halef'te kriz çıkmış projeyi bırakmıştı! Kararını verdi
Kızılcık Şerbeti'nde yine kriz çıktı! Senaryo değişti kadrodan çıkartıldıKızılcık Şerbeti'nde yine kriz çıktı! Senaryo değişti kadrodan çıkartıldı

Anahtar Kelimeler:
Hale Soygazi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gece saatlerinde saldırdılar! Trump: "Çok sert vuracağız"

Gece saatlerinde saldırdılar! Trump: "Çok sert vuracağız"

Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratacak sözler! "Çatışma çıkacaktı, ben geri çekildim"

Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratacak sözler! "Çatışma çıkacaktı, ben geri çekildim"

TFF'den hiç beklenmedik karar! Ligin adı resmen değiştirildi

TFF'den hiç beklenmedik karar! Ligin adı resmen değiştirildi

Haluk Levent'ten açıklama: "Asıl bombayı bekleyin"

Haluk Levent'ten açıklama: "Asıl bombayı bekleyin"

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

Gurbetçiler dikkat! Yabancı plakalı araçlarla ilgili yeni düzenleme

Gurbetçiler dikkat! Yabancı plakalı araçlarla ilgili yeni düzenleme

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.