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Milletvekili Dülger’in 24 Temmuz mesajı

KİLİS HABERLERİ  | 24.07.2020 12:00 | Son Güncelleme

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlama mesajı yayımladı.Milletvekili Dülger, mesajında, demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan basın yayın kuruluşları olduğunu hatırlatarak, tüm basın camiasının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.

Milletvekili Dülger’in 24 Temmuz mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlama mesajı yayımladı.
Milletvekili Dülger, mesajında, demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan basın yayın kuruluşları olduğunu hatırlatarak, tüm basın camiasının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı. Dülger’in mesajında, "Hızla gelişen günümüz dünyasında etkinliği her geçen gün artan basın ve yayın kuruluşları, demokrasimizin ayrılmaz unsuru haline gelmişlerdir. Bu kuruluşlarımız gerek dünyadaki gerek ülkemizdeki gelişmeleri, doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunarak, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada ve toplumu aydınlatma da gibi büyük bir görev ve sorumluluğu da üstlenmişlerdir. Bu vesile ile ülke menfaatlerini ve kamu düzeninin korunmasını göz ardı etmeden kamuoyunu aydınlatan, bilgilendiren ve toplumun haber alma ihtiyacını karşılayan, her türlü zorluğa karşın demokrasi ve millet iradesine sahip çıkan başta Kilis teki basın mensubu arkadaşlarımız olmak üzere, faaliyet gösteren yerel gazete, televizyon, radyo, dergi, internet gazeteleri ve haber ajanslarının temsilcileri olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum. Görevini ifa ederken şehit olan tüm gazetecilere de Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verildi.

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Kilis Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
03:47
Sabah
05:24
Öğle
12:43
İkindi
16:32
Akşam
19:52
Yatsı
21:22

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