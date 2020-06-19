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Milletvekili Dülger’in Babalar günü mesajı

KİLİS HABERLERİ  | 19.06.2020 14:38 | Son Güncelleme

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Babalar günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Milletvekili Dülger, Babalar yaşamın her anında varlığıyla evlatlarının desteği, çocuklarını geleceğe hazırlamada annelerin en büyük dayanağı ve aile kurumunun temel direği olduğunu belirtti.Dülger, “ Hayatları boyunca aile değerlerimizin korunmasında, kendilerini adadıkları aile fertlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında canla başla çalışmalarının yanı sıra çocuklarına gösterdikleri adalet, paylaşma, sorumluluk, sevgi, şefkatle aile bağlarının güçlenmesini sağlayan ve onları geleceğe hazırlayan babalar, toplumsal yapımızın şekillenmesinde, yeni nesillerin en iyi şekilde yetiştirilmesinde ulvi bir görevi yerine getirmektedir” dedi.Dülger, "Çocuklarına karşı müşfik ve merhamet sahibi olan, ailesinin mutluluğu, huzuru, güvenliği ve onurlu bir yaşam sürmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, yüreklerindeki sevgi, şefkat güven ve desteği karşılıksız veren; çocuklarının geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için ellerinden gelen tüm gayreti alın terleriyle birleştirerek gösteren tüm aile fertlerini güven bağı ile birbirine bağlayan, aile ve toplum hayatının omurgasını oluşturan, Başta ülkemizin birlik ve beraberliği yolunda canlarını feda eden şehitlerimizin değerli babaları olmak üzere, tüm insanlığın büyük bir sınavdan geçtiği Covid-19 virüsüne yakalanarak tedavi görmekte olan ve evlatları bu virüsle mücadele eden babalarımıza sabır ve şifa niyaz ediyor.

Milletvekili Dülger’in Babalar günü mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Babalar günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Dülger, Babalar yaşamın her anında varlığıyla evlatlarının desteği, çocuklarını geleceğe hazırlamada annelerin en büyük dayanağı ve aile kurumunun temel direği olduğunu belirtti.
Dülger, “ Hayatları boyunca aile değerlerimizin korunmasında, kendilerini adadıkları aile fertlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında canla başla çalışmalarının yanı sıra çocuklarına gösterdikleri adalet, paylaşma, sorumluluk, sevgi, şefkatle aile bağlarının güçlenmesini sağlayan ve onları geleceğe hazırlayan babalar, toplumsal yapımızın şekillenmesinde, yeni nesillerin en iyi şekilde yetiştirilmesinde ulvi bir görevi yerine getirmektedir” dedi.
Dülger, "Çocuklarına karşı müşfik ve merhamet sahibi olan, ailesinin mutluluğu, huzuru, güvenliği ve onurlu bir yaşam sürmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, yüreklerindeki sevgi, şefkat güven ve desteği karşılıksız veren; çocuklarının geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için ellerinden gelen tüm gayreti alın terleriyle birleştirerek gösteren tüm aile fertlerini güven bağı ile birbirine bağlayan, aile ve toplum hayatının omurgasını oluşturan, Başta ülkemizin birlik ve beraberliği yolunda canlarını feda eden şehitlerimizin değerli babaları olmak üzere, tüm insanlığın büyük bir sınavdan geçtiği Covid-19 virüsüne yakalanarak tedavi görmekte olan ve evlatları bu virüsle mücadele eden babalarımıza sabır ve şifa niyaz ediyor. Ahirete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyor. Babaların sadece bu özel günde değil, her zaman gönüllerinin hoş tutulması, onlara karşı duyulan sevgi, saygı ve vefa duygularının daima gösterilmesi dileklerimle tüm babalara sağlıklı, mutlu ve huzurlu yıllar temenni ediyorum” ifadesine yer verdi.

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