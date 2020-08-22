YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Milletvekili Dülger’in Mercidabık Zaferinin 504. Yıl dönümü mesajı

Milletvekili Dülger’in Mercidabık Zaferinin 504. Yıl dönümü mesajı

KİLİS HABERLERİ  | 22.08.2020 15:24 | Son Güncelleme

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Mercidabık Zaferinin 504.

Milletvekili Dülger’in Mercidabık Zaferinin 504. Yıl dönümü mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Mercidabık Zaferinin 504. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Dülger, “ Büyük Hükümdar, Osmanlı İmparatorluğu’nun 9. Padişahı, İlk Osmanlı Halifesi Yavuz Sultan Selim Han’ın Balkanlardan Anadolu’ ya ve Ortadoğu’ya uzanan bir coğrafyada farklı ulus ve inançların barış, huzur, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasının sağlandığı adaletin ve hoşgörünün tesis edildiği bir tarihi olayın, Mercidabık Zaferinin 504. yıldönümünü kutluyoruz. 24 Ağustos, bilindiği üzere Ortadoğu ve Afrika kapılarının Müslüman Türk’e açıldığı tarihi olayın yıl dönümüdür. Dünya da adalet ve barış saçan Osmanlı İmparatorluğunun Memlüklü’lere karşı kazandığı Mercidabık Zaferi, devletin dini, askeri, siyasi ve iktisadi hayatında önemli gelişmelere yol açmış, devletin askeri, siyasi ve iktisadi politikalarına önemli faydalar sağlamış, Ortadoğu ve Afrika’da yüzyıllarca sürecek olan Osmanlı Barışı’nın başlangıcı olmuştur. Bu zafer sonrasında Balkanlardan Ortadoğu ve Afrika’ya uzanan bir coğrafyada farklı ulus ve inançların barış ve huzur içerisinde yaşaması sağlanmış, adalet ve hoşgörü ortamı tesis edilmiştir. Ortadoğu da Osmanlı Hakimiyeti sonrasında yüz yıldır kan ve gözyaşının dinmediği düşünüldüğünde bu zaferin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Bizler dünü yarınına mazisi istikbaline güç veren bir medeniyetin torunları olarak Atalarımızın bu coğrafyada sağladığı huzur ve refah ortamını bizler inşallah tekrar sağlayacak, kardeşlik duygularımızı pekiştirecek ve bizleri birbirimize düşürmek isteyen düşmanlarımızın oyunlarına gelmeyeceğiz" dedi.
Dülger, “Mercidabık Zaferinin üzerinden geçen yüzyıllar sonrasında tarih bir kez daha tekerrür ederek ülkemizin güney sınırlarında ve ilimizde güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalınmıştır. Türkiye’nin ve Türk milletinin güvenliğini sağlamak ve ülkemize dönük her türlü tehdidi ortadan kaldırmak özellikle Ensar Şehrimiz Kilis’i tehdit eden ve canlarımızı kaybetmemize neden olan başta; DEAŞ ve PKK/PYD olmak üzere, çeşitli terör unsurlarının kökünü kazımaya yönelik, halkımızın güvenliğini temin etmek ve güvenli bölge oluşturmak için uluslararası hukuka uygun olarak başlatılmış ve Büyük Türk milletinin gücünü her zaman arkasında hisseden şanlı ordumuzun zaferi ile sonuçlanan sınır illerimizdeki tehditlerin ortadan kaldırıldığı Fırat Kalkanı Operasyonunda bugün 4. yıl dönümüdür. Bu duygu ve düşüncelerle; Büyük Komutan Yavuz Sultan Selim Han başta olmak üzere, bütün ecdadımızı ve Fırat Kalkanı Harekâtı’nda şehadet şerbeti içerek rahmeti rahmana yürüyen Başta Şehit Binbaşı Bülent Albayrak olmak üzere kahraman evlatlarımıza Allah’tan Rahmet ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı diliyor. Mercidabık Zaferi’nin ev sahibi olan Kilisli Hemşehrilerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadesine ver verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROtelde gergin anlar! Otelde gergin anlar!
PARTNEREbru Şallı'dan duygusal paylaşımEbru Şallı'dan duygusal paylaşım
En Çok Okunan Yerel Haberler
Covid-19 PCR testi Medicana’da başladı
Covid-19 PCR testi Medicana’da başladı
Bayram Bektaş'ın hedefi Kayserispor'u ligde kalıcı hale getirmek
Bayram Bektaş'ın hedefi Kayserispor'u ligde kalıcı hale getirmek
Erzincan’da yıldırım isabet eden çoban öldü
Erzincan’da yıldırım isabet eden çoban öldü
Otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu bir çocuk öldü, babası ve kardeşi ağır yaralandı
Otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu bir çocuk öldü, babası ve kardeşi ağır yaralandı
Fındık işçileri sel sularında zor anlar yaşadı
Fındık işçileri sel sularında zor anlar yaşadı
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"

Kilis Namaz Vakitleri 22 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:22
Sabah
05:48
Öğle
12:39
İkindi
16:21
Akşam
19:21
Yatsı
20:42

Kilis Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Cumartesi

Öndeş Eczanesi
Merkez
Şekeroğlu Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
İl Jandarma Komutanlığına Jandarma Albay Ersin Aslan atandı
İl Jandarma Komutanlığına Jandarma Albay Ersin Aslan atandı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kilis’te uyuşturucu operasyonu
Kilis’te uyuşturucu operasyonu
Rektörler Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde buluştu
Rektörler Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde buluştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.