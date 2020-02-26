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Milletvekili Erbaş ve Başkan Işık, Kick Boks Şampiyonası’nda

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.02.2020 10:19 | Son Güncelleme

Türkiye Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Kick Boks Şampiyonası, Kütahya’nın ev sahipliğinde 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.24-29 Şubat 2020 tarihleri arasında Yeni Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan Türkiye Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Kick Boks Şampiyonası’nın açılışında Kütahya Belediye Başkanı Prof.

Türkiye Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Kick Boks Şampiyonası, Kütahya’nın ev sahipliğinde 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.
24-29 Şubat 2020 tarihleri arasında Yeni Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan Türkiye Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Kick Boks Şampiyonası’nın açılışında Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şampiyonanın Kütahya’da yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Başkan Işık, 2020 yılı içerisinde Kütahya Belediyespor Kulübü bünyesine Kick Boks branşını da dahil edeceklerini ve sporcuların müsabakalarda şehri belediye adına temsil edeceğini söyledi.
Şampiyonanın açılış törenine MHP Kütahya Miletvekili Ahmet Erbaş da katılarak, sporculara başarılar diledi.

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