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Milletvekili Erenler: “Kalkınma bilim ve eğitimle olur”

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.12.2020 21:17 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulunda, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı bütçelerinin görüşmelerinde söz alan AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, topyekun bir kalkınmanın bilimle ve eğitimle olacağına inandığını dile getirdi.Türkiye’nin 81 ilinin AK Parti döneminde dinamik, yenilikçi ve bilim ağırlıklı üniversitelerle donatıldığına vurgu yapan Ceyda Çetin Erenler, " İlim yuvalarımızdan ikisi de güzide şehrimiz, kuruluşun ve kurtuluşun diyarı, çininin başkenti Kütahya’mızdadır” dedi.Erenler,” Dünyanın hayret ve kıskançlıkla izlediği, dosta güven düşmana korku veren İHA’larımız, SİHA’larımız, TİHA’larımız, ANKA’larımız, HÜRKUŞ’umuz ve yerli motorumuzla uçacak Gökbey’imiz, AK Parti hükümetlerimizin teknolojiye ve bilime verdiği önemi, bununla da kalmayıp Atatürk’ün ’İstikbal göklerdedir’ sözünün lafta değil, icraatta nasıl gerçekleştiğini, kimin iş, kimin laf ürettiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Milletvekili Erenler: “Kalkınma bilim ve eğitimle olur”

TBMM Genel Kurulunda, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı bütçelerinin görüşmelerinde söz alan AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, topyekun bir kalkınmanın bilimle ve eğitimle olacağına inandığını dile getirdi.
Türkiye’nin 81 ilinin AK Parti döneminde dinamik, yenilikçi ve bilim ağırlıklı üniversitelerle donatıldığına vurgu yapan Ceyda Çetin Erenler, " İlim yuvalarımızdan ikisi de güzide şehrimiz, kuruluşun ve kurtuluşun diyarı, çininin başkenti Kütahya’mızdadır” dedi.
Erenler,” Dünyanın hayret ve kıskançlıkla izlediği, dosta güven düşmana korku veren İHA’larımız, SİHA’larımız, TİHA’larımız, ANKA’larımız, HÜRKUŞ’umuz ve yerli motorumuzla uçacak Gökbey’imiz, AK Parti hükümetlerimizin teknolojiye ve bilime verdiği önemi, bununla da kalmayıp Atatürk’ün ’İstikbal göklerdedir’ sözünün lafta değil, icraatta nasıl gerçekleştiğini, kimin iş, kimin laf ürettiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni Türkiye’yi, bilimin, ilmin, inovasyonun aydınlığında inşa ve ihya edeceğiz diyerek yerli ve millî teknoloji hamlesi ile dijital Türkiye hedefiyle çıktığımız yolda gurur duyduğumuz nice başarılara imza atıyoruz" diye konuştu.

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