Milletvekili Erol, Gülistan’ı arama çalışmalarını takip etti

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,Tunceli’de 17 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarını yerinde izleyip, bilgi alarak aileyle görüştü.

Tunceli’de 5 Ocak tarihinden itibaren haber alınamayan Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde kayıp olduğu gün otururken görüntüleri araç içi kameraya yansıyan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları devam ediyor. Uzun Çayır Baraj Gölü’ne kaydırılan arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,Van ve Diyarbakır Jandarma Arama Kurtarma ekibi, Elazığ ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyeleri, Kızılay, AFAD ve Kayseri Turkuaz Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla sürüyor.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’da, bugün bölgeye giderek arama çalışmalarını takip etti. İl AFAD Müdürü Cem Erdoğan’dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Milletvekili Erol, daha sonra Gülistan’ın ailesi ile görüştü. Aileye sabır dileyen Erol, arama kurtarma ekiplerinin de özveriyle çalışma yaptığını aktardı.

Konunun takipçisi ve ailenin her zaman yanında olacaklarını dile getiren Erol, ilk günden itibaren çalışmalara katılan Vali Tuncay Sonel ile tüm ekiplere teşekkür ederek bir an önce sonuç alınmasını beklediklerini söyledi.

