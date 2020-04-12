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Milletvekili Erol:"31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir"

ELAZIĞ HABERLERİ  | 12.04.2020 15:12 | Son Güncelleme

Tüm siyasi parti genel başkanlarının katılımıyla salgın sürecinin yürütülmesini isteyen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,31 ildeki sokağa çıkma yasağının ara vermeden 14 gün daha devam etmesi gerektiğini söyledi.CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Korona Virüs salgını ile ilgili açıklamada bulundu.Milletvekili Erol açıklamasında;"Siyasi parti genel başkanlarından oluşacak bir kriz yönetimi oluşturmalıdır.

Milletvekili Erol:"31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir"

Tüm siyasi parti genel başkanlarının katılımıyla salgın sürecinin yürütülmesini isteyen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,31 ildeki sokağa çıkma yasağının ara vermeden 14 gün daha devam etmesi gerektiğini söyledi.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Korona Virüs salgını ile ilgili açıklamada bulundu.
Milletvekili Erol açıklamasında;"Siyasi parti genel başkanlarından oluşacak bir kriz yönetimi oluşturmalıdır. Tüm siyasi parti genel başkanlarının katılımları ile salgın ile mücadele süreci yönetilmelidir.Bu süreçte bakanlıklar parti ayrımı gözetmeden belediyelerle eş güdümlü çalışmalı, vatandaşın ihtiyaçlarının karşılanmasını ve toplum sağlığının korunmasını birlikte planlanmalıdır.31 şehir de uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı kararı sonrası yaşanan durum ve salgının yayılmasının önlenebilmesi için tek yolun sokağa çıkma yasağının bu illerde 14 gün daha devam etmesi olacaktır"dedi.
Özellikle sokağa çıkma yasağının başladığı kentlerde bu kararın uzatılmasının önemli olduğuna dikkat çeken Erol, diğer şehirler de de kontrolün elden bırakılmadan Elazığ’da olduğu gibi gerekirse ana caddelerin de kapatılarak tedbirlerin sürmesi gerektiğini kaydetti.

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