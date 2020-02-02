Milletvekili Erol,"Afet bölgesi ilan edilmesinin ek düzenlemeler olmadan bir anlamı yok"

Afete maruz bölge ile afet bölgesi tanımlamasının bir birinden farklı olmadığını belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,afet bölgesi ilan edilirken ek düzenleyici maddeler olmadığı sürece bir anlamı olmayacağını söyledi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremle ilgili yapılan çalışmaları değerlendirip, düzenlediği basın toplantısıyla vatandaşları bilgilendirdi.

Afet bölgesi ile afete maruz bölge tanımlamasının arasında bir fark olmadığını belirten Milletvekili Erol;" 7269 sayılı kanunun tek başına uygulanmasının ek düzenlemeler olmadan Elazığ için hiçbir anlamı yoktur. Elazığ afet bölgesi ilan edilirse ne kazanacaksınız, ne kaybedeceksiniz, sevgili Elazığlılar bunu bilin. Benim bu söylediklerimi lütfen paylaşın.Yani denilecek ki evet bu vatandaşımızın evi yıkılmış, bu vatandaşımız mağdur.Onun için diyorum ki afet bölgesi ilan edilirken ek düzenleyici maddeler olmadığı sürece senin bütün hakkın, elindeki evin, yemediğin, içmediğin, dişinden tırnağından biriktirdiğin, çocuklarınla acı ve mutlu günlerini paylaştığın ama senden kaynaklı olmayan doğal bir afetten kaynaklı olarak kaybettiğin evin elinden alınacak. Bunu bilin. Ben sizi uyarmak zorundayım. Yarın sokağa çıktığım zaman bunu bize niye anlatmadın demeyin"dedi.

Elazığ’ın yeni bir afetle karşı karşıya kalmaması için bilgilendirme ihtiyacı hissettiğini aktaran Erol," Bu afet bir depremin yeniden olması değil, deprem sonrası vatandaşların beklentileri ile ilgili yeni bir olumsuz süreç yaşanabilir. İlimizin milletvekili olarak herkesi buradan uyarıyorum. Çünkü siyasette yapmam gereken bu. Toplumu doğru bilgilendirmem lazım. Toplumun hakkını, hukukunu ve adaletini aramam lazım. İnsanların beklentilerinin olduğunu gördüm. Ama insanlar bu beklentilerini bulamazlarsa esas afeti o zaman yaşayacaklarını gördüm. Bütün Elazığlıları bilgilendirme gereksinimi hissettim. Afet bölgesinin kanun içindeki söylemi afete maruz bölgesi. Ama vatandaş içerisindeki söylemi afet bölgesi. Bunun adı afet bölgesi de olsa afet maruz bölgesi de olsa sonuç 7269 sayılı kanunun uygulanmasıdır. Ben ilk günden beri söylüyorum, adı afet bölgesi de olsa afete maruz bölgede olsa tek başına uygulanmasının Elazığ için hiçbir anlamı yoktur. Vatandaşlarımızın eksik bilgisi var. Vatandaşlarımız zannediyorlar ki afet bölgesi ilan edilirse yıkılan evimin yerine devlet bana yeni ev verecek. Böyle bir şey yok. Bu yanlış bir algı. Vatandaşta evim yeniden yapılırsa devlet benden yeni ev için para almayacak bilgisi var. Bu doğru bir bilgi değil. Afet bölgesi ilan edilmesi tek başına yeterli değildir.Afet bölgesinin altını destekleyecek buradaki vatandaşların beklentilerini ve mağduriyetlerini giderecek ek düzenlemeler olmadığı sürece ilan edilmesinin tek başına hiçbir anlamı yoktur"diye konuştu.

Erol, ayırca depremin olduğu günden bugüne kadar Elazığ’da görevlendirilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere destek için gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile herkese gönülden teşekkür ettiğini söyledi.

