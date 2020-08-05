YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Milletvekili Esgin’den Başkan Aktaş’a GADEM teşekkürü

Milletvekili Esgin’den Başkan Aktaş’a GADEM teşekkürü

BURSA HABERLERİ  | 05.08.2020 12:44 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, bağımlılıkla mücadelede önemli bir merkez olan Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Destek Merkezini ziyaret ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a merkezdeki faaliyetlerden dolayı teşekkür etti.Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama faaliyetlerine ara vermesini fırsat bilen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek beklenti ve taleplerini dinliyor.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, bağımlılıkla mücadelede önemli bir merkez olan Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Destek Merkezini ziyaret ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a merkezdeki faaliyetlerden dolayı teşekkür etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama faaliyetlerine ara vermesini fırsat bilen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek beklenti ve taleplerini dinliyor. Merkez Osmangazi ilçesi Kiremitçi Mahallesi’nde Muhtar Kenan Solak ve mahalle sakinleriyle buluşan Esgin, mahalleyi gezerek vatandaşların beklentilerini yerinde dinledi.

Kiremitçi Mahallesi güzelleşiyor
Esgin, "Bursamızın eski mahallelerinden Kiremitçi Mahallesi, Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve mahalle sakinlerimiz eliyle güzelleşti. Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda ortaya çıkarılacak Millet Bahçesi ile bölgemiz hem daha da güzelleşecek hem de cazibe merkezi haline gelecek" dedi.

GADEM’e ziyaret
Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet veren ve bağımlılıkla mücadelede önemli bir referans merkezi olarak kabul edilen Gençlik ve Aile Destek Merkezi GADEM’i ziyaret eden Esgin, burada uzman psikolog, sosyolog ve saha çalışanlarından bilgi aldı.

Bağımlılıkla mücadelede Büyükşehir yanınızda
Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelenin sadece devlet kurumlarının değil, aileden başlayarak toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren bir mesele olduğunu ifade eden Esgin, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı telefonla arayarak, gençlere ve ailelere bağımlılıkla mücadelede yalnız olmadıklarını gösterdikleri ve Bursa’ya referans bir merkez kazandırdığı için gençler ve aileleri adına teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede sürpriz evlilik teklifi

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede sürpriz evlilik teklifi

Kalkan: “İŞKUR TYP’lileri okullarda acilen görevlendirmeli”

Kalkan: “İŞKUR TYP’lileri okullarda acilen görevlendirmeli”

Başkan Ergü’den personele teşekkür yemeği

Başkan Ergü’den personele teşekkür yemeği

Kayserispor’da 12 futbolcunun sözleşmesi bitti

Kayserispor’da 12 futbolcunun sözleşmesi bitti

Bursa Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:19
Sabah
05:59
Öğle
13:15
İkindi
17:07
Akşam
20:21
Yatsı
21:54

Bursa Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Fethiye Sağlık Eczanesi
Nilufer
Fethiye Sağlık Eczanesi
Nilufer
Fethiye Sağlık Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yeni evlerine kavuştular

Yeni evlerine kavuştular

Hazır yemekte girdiler yükseldi

Hazır yemekte girdiler yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.