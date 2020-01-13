YURTHABER
  4. Milletvekili Esin Kara okullardaki ölümleri meclis gündemine taşıdı

Milletvekili Esin Kara okullardaki ölümleri meclis gündemine taşıdı

KONYA HABERLERİ  | 13.01.2020 16:54 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, geçtiğimiz günlerde yediği çikolata kapağının boğazına kaçarak ölmesi üzerine ortaya çıkan ilk yardım konusunu gündeme taşıdı.Aralık ayında Ankara’da okulda yediği çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu nefes alamayarak hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal’ın ardından akıllara okullarda yaşanan bu tip olaylarda ilk yardım müdahalesi anında yapılabiliyor mu sorusu geldi.

Milletvekili Esin Kara okullardaki ölümleri meclis gündemine taşıdı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, geçtiğimiz günlerde yediği çikolata kapağının boğazına kaçarak ölmesi üzerine ortaya çıkan ilk yardım konusunu gündeme taşıdı.
Aralık ayında Ankara’da okulda yediği çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu nefes alamayarak hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal’ın ardından akıllara okullarda yaşanan bu tip olaylarda ilk yardım müdahalesi anında yapılabiliyor mu sorusu geldi. Bunun üzerine harekete geçen MHP Konya Milletvekili Esin Kara ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu konuyu TBMM’ye taşıyarak meclise kanun teklifi ve araştırma önergesi verdi.

Okullara sağlık personeli istihdam edilecek mi?
MHP Konya Milletvekili Esin Kara kanun teklifi ve araştırma önergesinden sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya okullarda yaralanan ve hayatını kaybeden çocuklarla ilgili soru önergesi verdi. Esin Kara soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:
“2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde ilköğretim kademesi okullarda yaralanarak hastanelere başvuran öğrenci sayısı kaçtır? Öğrencilerin okullarda yaşadığı yaralanma türleri nelerdir? En çok hangi tür yaralanma yaşanmaktadır? 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde ilköğretim kademesi okullarda rahatsızlanarak hayatını kaybeden öğrenci sayısı kaçtır? Öğrencilerin ölüm nedenleri nelerdir? Ölümle sonuçlanan vakalarda kaç öğrenciye okulda ilk yardım müdahalesi yapılabilmiştir? Bakanlığınıza bağlı devlet ve özel eğitim kurumlarında acil durumlarda müdahale edebilecek sağlık personeli istihdam etmeyi düşünüyor musunuz?”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor
Bilim Tırı yeni yüzüyle öğrencilere bilimi sevdiriyorBilim Tırı yeni yüzüyle öğrencilere bilimi sevdiriyor
‘Biz de İşteyiz’ Erasmus+ projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı‘Biz de İşteyiz’ Erasmus+ projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Buraya gelen hayran kalıyor

Buraya gelen hayran kalıyor

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Konya Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
06:32
Sabah
07:58
Öğle
13:03
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:19

Konya Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Elif Eczanesi
Karatay
Yağmur Eczanesi
Karatay
Akşemsettin Eczanesi
Selcuklu
Aysel Eczanesi
Selcuklu
Belviranlı Eczanesi
Selcuklu
Cihanbeyli Eczanesi
Selcuklu
Hakyemez Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Beyşehir Devlet Hastanesine yeni uzman hekim

Beyşehir Devlet Hastanesine yeni uzman hekim

Akşehir Belediyesi hayvanları unutmadı

Akşehir Belediyesi hayvanları unutmadı

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Sobadan zehirlenen minik Furkan öldü

Sobadan zehirlenen minik Furkan öldü

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.