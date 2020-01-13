Milletvekili Esin Kara okullardaki ölümleri meclis gündemine taşıdı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, geçtiğimiz günlerde yediği çikolata kapağının boğazına kaçarak ölmesi üzerine ortaya çıkan ilk yardım konusunu gündeme taşıdı.

Aralık ayında Ankara’da okulda yediği çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu nefes alamayarak hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal’ın ardından akıllara okullarda yaşanan bu tip olaylarda ilk yardım müdahalesi anında yapılabiliyor mu sorusu geldi. Bunun üzerine harekete geçen MHP Konya Milletvekili Esin Kara ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu konuyu TBMM’ye taşıyarak meclise kanun teklifi ve araştırma önergesi verdi.

Okullara sağlık personeli istihdam edilecek mi?

MHP Konya Milletvekili Esin Kara kanun teklifi ve araştırma önergesinden sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya okullarda yaralanan ve hayatını kaybeden çocuklarla ilgili soru önergesi verdi. Esin Kara soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde ilköğretim kademesi okullarda yaralanarak hastanelere başvuran öğrenci sayısı kaçtır? Öğrencilerin okullarda yaşadığı yaralanma türleri nelerdir? En çok hangi tür yaralanma yaşanmaktadır? 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde ilköğretim kademesi okullarda rahatsızlanarak hayatını kaybeden öğrenci sayısı kaçtır? Öğrencilerin ölüm nedenleri nelerdir? Ölümle sonuçlanan vakalarda kaç öğrenciye okulda ilk yardım müdahalesi yapılabilmiştir? Bakanlığınıza bağlı devlet ve özel eğitim kurumlarında acil durumlarda müdahale edebilecek sağlık personeli istihdam etmeyi düşünüyor musunuz?”

