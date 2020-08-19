YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Milletvekili Fendoğlu Covid-19 vakalarını sordu

Milletvekili Fendoğlu Covid-19 vakalarını sordu

MALATYA HABERLERİ  | 19.08.2020 12:03 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının gelişimi hakkında bilgi aldı.MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ve parti yöneticileriyle birlikte, Malatya İl Sağlık Müdürü Prof.

Milletvekili Fendoğlu Covid-19 vakalarını sordu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının gelişimi hakkında bilgi aldı.
MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ve parti yöneticileriyle birlikte, Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli’yi ziyaret etti.
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli’yi makamında ziyarette sağlık yatırımları konusunda istişarelerde bulunan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının gelişimi hakkında bilgi aldı.
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli de, Malatya’da, Covid-19 vakalarının gelişimi hakkında bilgi aktardı.
Bentli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Salgın süresince yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerini ileten vekillerimize nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Fendoğlu Covid-19 vakalarını sordu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Benim sayemde röportaj veriyorsun' demişti! İrem Derici'ye yanıt 'Benim sayemde röportaj veriyorsun' demişti! İrem Derici'ye yanıt
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:08
Sabah
05:38
Öğle
12:35
İkindi
16:20
Akşam
19:23
Yatsı
20:47

Malatya Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Betül Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Merkez
Kurnazlar Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Tuba Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Hem maske dağıttı, hem veda etti

Hem maske dağıttı, hem veda etti

Mini Hayvanat Bahçesi İlgi Görüyor

Mini Hayvanat Bahçesi İlgi Görüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.