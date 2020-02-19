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Milletvekili Fendoğlu, esnafın kredi sorununu gündeme getirdi

MALATYA HABERLERİ  | 19.02.2020 18:34 | Son Güncelleme

Milletvekili Mehmet Fendoğlu, deprem bölgesi olan Malatya ve Elâzığ’da esnafa sunulan faizsiz kredi de istenilen bazı şartların mağduriyete neden olduğunu söyledi.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu TBMM genel kurul çalışmalarında gündem dışı söz alarak deprem nedeniyle esnaflara sunulan 50 bin TL’lik faizsiz kredi imkanın bankaların istediği bazı şartlar nedeniyle mağduriyete neden olduğunu dile getirdi.Malatya ve Elâzığ’da esnafların faizsiz kredi kullanmak için bankalara yaptığı başvurular da zorluklar yaşadığını ifade eden Fendoğlu, "Bankaların aramış olduğu bir yıllık maliye kaydı şartını üç aya indirmesi, ipotek taleplerini ertelemesi ve kredileri doğrudan kullandırması esnaflarımızın ve esnaf odalarımızın talebidir” dedi.Esnafların doğrudan Halk Bankası ile Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi aracılığıyla ile krediye başvurduğunu aktaran Fendoğlu, "Deprem bölgesinde esnafımıza faizsiz, beş yıl ödemeli kredi imkânı sağlanmıştır.

Milletvekili Fendoğlu, esnafın kredi sorununu gündeme getirdi

Milletvekili Mehmet Fendoğlu, deprem bölgesi olan Malatya ve Elâzığ’da esnafa sunulan faizsiz kredi de istenilen bazı şartların mağduriyete neden olduğunu söyledi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu TBMM genel kurul çalışmalarında gündem dışı söz alarak deprem nedeniyle esnaflara sunulan 50 bin TL’lik faizsiz kredi imkanın bankaların istediği bazı şartlar nedeniyle mağduriyete neden olduğunu dile getirdi.
Malatya ve Elâzığ’da esnafların faizsiz kredi kullanmak için bankalara yaptığı başvurular da zorluklar yaşadığını ifade eden Fendoğlu, "Bankaların aramış olduğu bir yıllık maliye kaydı şartını üç aya indirmesi, ipotek taleplerini ertelemesi ve kredileri doğrudan kullandırması esnaflarımızın ve esnaf odalarımızın talebidir” dedi.
Esnafların doğrudan Halk Bankası ile Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi aracılığıyla ile krediye başvurduğunu aktaran Fendoğlu, "Deprem bölgesinde esnafımıza faizsiz, beş yıl ödemeli kredi imkânı sağlanmıştır. Ancak Malatya’da bulunan Halk Bankası ve şubeleri, esnaflarımızdan bir yıllık Maliye kaydı şartı ve ipotek istemektedir. Kredi alamayanlar esnaf kooperatiflerine yönlenmektedir. Malatya’da bulunan 20 bine yakın kayıtlı esnafımıza, iki ay içerisinde, sadece kooperatifler aracılığıyla bu kredinin kullandırılması mümkün değildir. Bankaların bir yıllık maliye kaydı şartını üç aya indirmesi, ipotek taleplerini ertelemesi ve kredileri doğrudan kullandırması esnaflarımızın ve esnaf odalarımızın talebidir” ifadelerini kullandı.

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