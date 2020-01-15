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  4. Milletvekili Fendoğlu: “Esnafın prim gün sayısı indirilmelidir”

Milletvekili Fendoğlu: “Esnafın prim gün sayısı indirilmelidir”

MALATYA HABERLERİ  | 15.01.2020 10:13 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, “Esnafın prim gün sayısı indirilmelidir” dedi.TBMM Genel Kurulu 42’nci birleşiminde söz alarak, esnafların sorunlarını dile getirip, esnafların pirim gün sayısının indirilmesini talep etti.Fendoğlu, yaptığı konuşmada, “Esnafımızın ödemekte olduğu vergilerin sayısı çok fazla olmakla birlikte BAĞ-KUR primleri de çok yüksektir.

Milletvekili Fendoğlu: “Esnafın prim gün sayısı indirilmelidir”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, “Esnafın prim gün sayısı indirilmelidir” dedi.
TBMM Genel Kurulu 42’nci birleşiminde söz alarak, esnafların sorunlarını dile getirip, esnafların pirim gün sayısının indirilmesini talep etti.
Fendoğlu, yaptığı konuşmada, “Esnafımızın ödemekte olduğu vergilerin sayısı çok fazla olmakla birlikte BAĞ-KUR primleri de çok yüksektir. Kazancının büyük bir kısmını vergiye, SGK ve BAĞ-KUR’a ödemekle yükümlü olan esnafımıza destekte bulunmalıyız. SGK’lı çalışanların emekliliği için 7200 olan prim gün sayısı yeterliyken esnaf ve sanatkarlarımız emeklilik için 9000 günü doldurmak zorundadır. Tüm kesimleri eşit haklara sahip olan ve sosyal güvenlikte norm birliğinin sağlanması için, SSK çalışanlarının 2 katı kadar fazla mesai yapan esnaflarımızın yıpranma payı düşünülerek ödemesi gereken prim gün sayısının indirilmesi gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Fendoğlu: “Esnafın prim gün sayısı indirilmelidir”

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