YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Milletvekili Fendoğlu’ndan 19 Mayıs ve Kadir Gecesi mesajı

Milletvekili Fendoğlu’ndan 19 Mayıs ve Kadir Gecesi mesajı

MALATYA HABERLERİ  | 19.05.2020 14:05 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile Kadir Gecesi’ni kutladı.Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 19 Mayıs ile ilgili yaptığı açıklamada, “19 Mayıs 1919’da Samsun’da atılan ilk adımın, 101.

Milletvekili Fendoğlu’ndan 19 Mayıs ve Kadir Gecesi mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile Kadir Gecesi’ni kutladı.
Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 19 Mayıs ile ilgili yaptığı açıklamada, “19 Mayıs 1919’da Samsun’da atılan ilk adımın, 101. Yıl dönümünü idrak etmenin gururunu yaşıyoruz.Türk milleti tarih sahnesine çıktığından beri bağımsız yaşamanın dışında ikinci bir yol ve tercih tanımamış, aksi dayatmaları hüsrana uğratmıştır. Türklük asırlar boyunca özgürlüğüne sımsıkı sarılmış, kaynaklarından kopmadan kutlu varlığını idame ve idare etmeyi başarmıştır. Bu nedenle hem tarih yazmış, hem de tarihe yön vermiştir. 19 Mayıs 1919’da İstanbul’dan Samsun kıyılarına doğru istiklal seferine çıkan Bandırma Vapuru inancı, iradeyi ve istikbal özlemlerini tüm Anadolu’ya taşımış, böylelikle Milli Mücadele’nin sönmeyecek ateşi tutuşturulmuş, Yüce Türk Milleti şanlı tarihine yeni bir destan eklemiştir. 19 Mayıs, Türk milletinin yeniden doğruluşu, zalimlere dik duruşudur. 19 Mayıs, haksızlığa meydan okuyan Türk milletinin, Türklüğün gür sesidir. “Milletin bağımsızlığının, yine milletin azim ve kararıyla kurtulacağına” inanan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Başbuğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk kazanılan zafer ile birlikte, bu zaferi çağlara taşıyacak ve yenilerini ekleyecek, muasır medeniyet seviyesinin gelecek yüzyılda belirleyicisi olacak olan Türk Gençliğine emanet etmiştir. Yüreği millet sevgisi ile dolu, ahlaklı ve imanlı; milletine, ülkesine, ailesine, kendisine karşı sorumluluklarının bilincinde olan, yüksek ülküleri amaçlamış Ülkemizin, Ülkülerimizin teminatı ve Milli Egemenlik mirasını devralacak gençlerimizin, bayramlarını yürekten kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Huzur ve esenlik diledi
Kadir Gecesi mesajında da huzur ve esenlik dileyen Fendoğlu, “Rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olan mübarek Ramazan ayının içinde dualarla karşıladığımız Kadir Gecesi hepimiz açısından vazgeçilmez önem ve değerdedir. İdrak edeceğimiz ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gece’mizin Türk milletine, Türk-İslam alemine nice manevi güzellik ve ihtişam getirmesini diliyor; aradığımız huzur ve esenliğe kavuşmamızı Allah’tan nasip etmesini, hastalıklardan ve görünür görünmez belalardan kurtulmamıza yardımını yürekten niyaz ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi... 'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi...
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bayramlık kömbe telaşı başladı

Bayramlık kömbe telaşı başladı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Mimar Betül Boy Zafer: “Pandemi süreci kentlere bakışı değiştirdi”

Mimar Betül Boy Zafer: “Pandemi süreci kentlere bakışı değiştirdi”

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Başkan Kılıç’tan üniversiteli gençlerle online 19 Mayıs zirvesi

Başkan Kılıç’tan üniversiteli gençlerle online 19 Mayıs zirvesi

Midyat’ta 86 bin TL’lik kaçak telefon ele geçirildi

Midyat’ta 86 bin TL’lik kaçak telefon ele geçirildi

Malatya Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:24
Sabah
05:05
Öğle
12:28
İkindi
16:20
Akşam
19:41
Yatsı
21:15

Malatya Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Can Eczanesi
Merkez
Ihlamur Eczanesi
Merkez
Orhanoğlu Eczanesi
Merkez
Özpolat Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

BtcTurk Yeni Malatyaspor topbaşı yaptı

BtcTurk Yeni Malatyaspor topbaşı yaptı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Malatya’da ’Türkiye Güven Huzur’ uygulaması

Malatya’da ’Türkiye Güven Huzur’ uygulaması

Yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı

Yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.