Milletvekili Fendoğlu’ndan 23 Nisan ve Ramazan mesajı

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Ramazan Ayı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 23 Nisan mesajında, “Hem ülkemizde, hem de tüm dünyada görülen korona virüs salgını nedeniyle zor günlerden geçiyoruz. Ülkemiz en başından itibaren tüm tedbirleri alarak, hem hazırlık, hem müdahale, hem de mücadele konusunda sağlam bir duruş sergilemektedir. Bu kapsamda çok şükür kayda ve takdire değer sonuçlara ulaşılmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüzüncü yaşını coşkuyla ve yoğun katılım eşliğinde ifa ve ifade edememenin burukluğu da herkesin malumu olduğuna dikkat çeken Fendoğlu, “TBMM’nin açılışından tam 100 yıl sonra Devletimiz ve Milletimiz bu salgınla azim ve kararlılıkla mücadelesini sonuna kadar devem ettirecek ve ümitle beklenen, özlenen günlere ulaşılacaktır. Hangi şart altında olursa olsun, Gazi Meclisin Kuruluşunun 100. Yılını idrak etmenin gururu tarifsizdir” dedi.

Fendoğlu, “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir ilkesi, bu topraklarda ilelebet devam edecek bir idealdir. Ülkemizin, Ülkülerimizin teminatı ve Milli Egemenlik mirasını devralacak çocuklarımızın, bayramlarını yürekten kutluyor, bu zor günlerden sonra , daha pek çok bayramı doyasıya ve sevinç içinde kutlayacakları günlerin yakın olduğunu belirtmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Meclis’imizin 100’ncü Kuruluş yıl dönümünü saygıyla kutluyor, bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ramazan Ayı mesajı

Bu arada, Fendoğlu, Ramazan Ayı dolayısıyla da , “Rahmet ve bereket ayı 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerifimizin mübarek olmasını, Türk milletine ve Türk-İslam dünyasına hayır, huzur, bereket ve dirlik getirmesini niyaz ediyorum” diye konuştu.

