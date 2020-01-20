YURTHABER
  4. Milletvekili Fendoğlu’ndan "hal" çağrısı

Milletvekili Fendoğlu’ndan "hal" çağrısı

MALATYA HABERLERİ  | 20.01.2020 16:45 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, “Malatya hal binasının üstü kapatılmalıdır” dedi.Milletvekili Mehmet Fendoğlu, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ve beraberinde ki heyet ile birlikte Malatya Yaş Sebze ve Meyve halinde Meyve, Sebze Komisyoncuları ve Tüccarları Dernek Başkanı Celal Akbay ve esnaflar ile bir araya gelerek, esnafların sorunları ve taleplerini dinledi.Milletvekili Fendoğlu, Yaş Sebze ve Meyve Halinde yaptığı konuşmada, “Bugün sabah hal esnafımızla bir araya geldik.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, “Malatya hal binasının üstü kapatılmalıdır” dedi.
Milletvekili Mehmet Fendoğlu, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ve beraberinde ki heyet ile birlikte Malatya Yaş Sebze ve Meyve halinde Meyve, Sebze Komisyoncuları ve Tüccarları Dernek Başkanı Celal Akbay ve esnaflar ile bir araya gelerek, esnafların sorunları ve taleplerini dinledi.
Milletvekili Fendoğlu, Yaş Sebze ve Meyve Halinde yaptığı konuşmada, “Bugün sabah hal esnafımızla bir araya geldik. Özellikle hal esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Sabahın erken saatlerinde ziyaretimizi yaptık, sağ olsunlar çok sıcak ve samimi bir şekilde karşıladılar. Esnafımız ile Malatya yaş sebze ve meyve halinin sorunlarını konuştuk, esnafımızın sorunlarını konuştuk, yerinde incelemelerde bulunup, esnafımızın ilettiği talepleri ve çözüm yollarını istişare ettik. Hem esnafımıza yaptığımız görüşmelerde hem de yaptığımız incelemelerde çalışma koşulları ve fiziki yapı ile alakalı en önemli sorunlardan bir tanesi hal binasının üst kısmının kapatılması gerekliliğidir” ifadelerini kullandı.
Üreticinin emek ve alın teri ile ürettiği yaş sebze ve meyvelerin satışının yapıldığı, hal binasının olumsuz hava koşullarında esnafın ve vatandaşların rahat etmesi için hal binasının üstünün kapatılmasının talep edildiğini söyleyen Fendoğlu, “Ürünleri almak için gelen diğer esnaflarımız ve vatandaşlarımızın ürünleri daha kaliteli, hijyen, sağlık ve ürünlerin uzun ömürlüğü nün sağlanması hususunda, yani kapalı alan oluşturma için hal binasının üst kısmı kapatılmalıdır. Buna en güzel örnek Bursa da yapılan Yaş sebze ve meyve halidir. Fiziki alt yapı ve koşullar iyice incelenip Hal binamızın üstünün kapatılması için bir an önce çalışmalar başlamalıdır.” şeklinde konuştu.
Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri olarak yaptıkları basın açıklaması ile kamyoncu ve nakliyeci esnaflarımızın sorunlarını dile getirdiklerini hatırlatan Fendoğlu, “Dijital Takograf, U-ETDS sistemi ve E-Fatura uygulamalarında esnaflarımızın yaşadığı sorunları dile getirmiştik. Milliyetçi Hareket Partisi olarak esnaflarımızın yanındayız. Onların sorunlarının çözümünde gerekli adımları atacağız. Bu sorunların bir an önce çözülmesi için elimizden gelen gayreti gösterip konunun yakından takipçisi olduğumuzu burada bulunan esnaflarımıza bir kez daha ilettik" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti! Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti!
MTB Başkanı Özcan’dan uçak seferlerinin arttırılması talebiMTB Başkanı Özcan’dan uçak seferlerinin arttırılması talebi
Yeni Malatyaspor’da kupa mesaisi başladıYeni Malatyaspor’da kupa mesaisi başladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Bu okulda yarıyıl tatili yok

Bu okulda yarıyıl tatili yok

Soğuk havalarda cilt sağlığı uyarısı

Soğuk havalarda cilt sağlığı uyarısı

Aslanapa’da halk toplantısı

Aslanapa’da halk toplantısı

Ressam Ergün Başar'ın çizdiği portreler Eskişehir'de sergileniyor

Ressam Ergün Başar'ın çizdiği portreler Eskişehir'de sergileniyor

Vatandaş ihbar etti 8 işletme ceza yedi

Vatandaş ihbar etti 8 işletme ceza yedi

Malatya Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:08
Sabah
07:34
Öğle
12:42
İkindi
15:19
Akşam
17:41
Yatsı
19:02

Malatya Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Büşra Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Merkez
Serkan Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Doğanşehir’de proje ofisi açıldı

Doğanşehir’de proje ofisi açıldı

Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre, Gaziantep FK maçının kadrosundan çıkarıldı

Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre, Gaziantep FK maçının kadrosundan çıkarıldı

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.