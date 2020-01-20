Milletvekili Fendoğlu’ndan "hal" çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, “Malatya hal binasının üstü kapatılmalıdır” dedi.

Milletvekili Mehmet Fendoğlu, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ve beraberinde ki heyet ile birlikte Malatya Yaş Sebze ve Meyve halinde Meyve, Sebze Komisyoncuları ve Tüccarları Dernek Başkanı Celal Akbay ve esnaflar ile bir araya gelerek, esnafların sorunları ve taleplerini dinledi.

Milletvekili Fendoğlu, Yaş Sebze ve Meyve Halinde yaptığı konuşmada, “Bugün sabah hal esnafımızla bir araya geldik. Özellikle hal esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Sabahın erken saatlerinde ziyaretimizi yaptık, sağ olsunlar çok sıcak ve samimi bir şekilde karşıladılar. Esnafımız ile Malatya yaş sebze ve meyve halinin sorunlarını konuştuk, esnafımızın sorunlarını konuştuk, yerinde incelemelerde bulunup, esnafımızın ilettiği talepleri ve çözüm yollarını istişare ettik. Hem esnafımıza yaptığımız görüşmelerde hem de yaptığımız incelemelerde çalışma koşulları ve fiziki yapı ile alakalı en önemli sorunlardan bir tanesi hal binasının üst kısmının kapatılması gerekliliğidir” ifadelerini kullandı.

Üreticinin emek ve alın teri ile ürettiği yaş sebze ve meyvelerin satışının yapıldığı, hal binasının olumsuz hava koşullarında esnafın ve vatandaşların rahat etmesi için hal binasının üstünün kapatılmasının talep edildiğini söyleyen Fendoğlu, “Ürünleri almak için gelen diğer esnaflarımız ve vatandaşlarımızın ürünleri daha kaliteli, hijyen, sağlık ve ürünlerin uzun ömürlüğü nün sağlanması hususunda, yani kapalı alan oluşturma için hal binasının üst kısmı kapatılmalıdır. Buna en güzel örnek Bursa da yapılan Yaş sebze ve meyve halidir. Fiziki alt yapı ve koşullar iyice incelenip Hal binamızın üstünün kapatılması için bir an önce çalışmalar başlamalıdır.” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri olarak yaptıkları basın açıklaması ile kamyoncu ve nakliyeci esnaflarımızın sorunlarını dile getirdiklerini hatırlatan Fendoğlu, “Dijital Takograf, U-ETDS sistemi ve E-Fatura uygulamalarında esnaflarımızın yaşadığı sorunları dile getirmiştik. Milliyetçi Hareket Partisi olarak esnaflarımızın yanındayız. Onların sorunlarının çözümünde gerekli adımları atacağız. Bu sorunların bir an önce çözülmesi için elimizden gelen gayreti gösterip konunun yakından takipçisi olduğumuzu burada bulunan esnaflarımıza bir kez daha ilettik" ifadelerini kullandı.

