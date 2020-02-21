YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

MALATYA HABERLERİ  | 21.02.2020 17:29 | Son Güncelleme

Bu hafta sonu Süper Lig’de kendi sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor’u ziyaret eden Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, tüm şehrin takıma sahip çıkmasını ve bu karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmamasını istedi.Süper Lig’de zor günler geçiren Yeni Malatyaspor, Pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde Antalyaspor karşısında 3 puan alarak kötü gidişata dur demek istiyor.

Bu hafta sonu Süper Lig’de kendi sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor’u ziyaret eden Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, tüm şehrin takıma sahip çıkmasını ve bu karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmamasını istedi.
Süper Lig’de zor günler geçiren Yeni Malatyaspor, Pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde Antalyaspor karşısında 3 puan alarak kötü gidişata dur demek istiyor. Bu süreçte sarı kırmızılı takımın her maçında takımı yalnız bırakmayan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu’da bu kritik maç öncesi Yeni Malatyaspor’un Orduzu Pınarbaşı’nda bulunan Nurettin Soykan Tesislerini ziyaret etti.
Burada Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Teknik Direktör Kemal Özdeş, Sportif Direktör Ali Ravcı ve kulüp çalışanları ile bir araya gelen Milletvekili Fendoğlu, hafta sonu oynanacak olan Antalyaspor karşılaşmasının önemine değindi. 3 puanı alarak ligdeki kötü gidişata dur diyeceklerine inandığını ifade eden Fendoğlu, bu süreçte taraftarlarında her zaman takımının yanında olduğunu söyledi. Kentte her kesimin Yeni Malatyaspor’un başarısı için kenetlendiğini de dile getiren Fendoğlu, “Yeni Malatyaspor bizim göz bebeğimiz. Sizlerde burada takımı en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Bizlerde hiçbir siyasi ayrım yapmaksızın her zaman takımımızın yanında olacağız. Takımımızın başarısı için ne gerekliyse her zaman yapmaya hazırız” dedi.
Kulüp Başkanı Adil Gevrek’te ziyaretlerinden dolayı Fendoğlu’na teşekkür ederek, Pazar günü oynanacak olan Antalyaspor maçını mutlaka kazanmak istediklerini söyledi. alınacak 3 puanın takımın moralini de yerine getireceğini söyleyen Gevrek, tüm Malatyalıları maça beklediklerini ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Son bakış! Duyan oraya akın etti Son bakış! Duyan oraya akın etti
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

KONYARAY Banliyö Hattı imza töreni yapıldı

KONYARAY Banliyö Hattı imza töreni yapıldı

Liv Hospital Ankara Hastanesi yönetimi basın mensupları ile bir araya geldi

Liv Hospital Ankara Hastanesi yönetimi basın mensupları ile bir araya geldi

Başkan Murat Çakır: "Köylerimizde çalışmalar aralıksız devam ediyor"

Başkan Murat Çakır: "Köylerimizde çalışmalar aralıksız devam ediyor"

Bir günlük gelirini depremzedelere bağışladı

Bir günlük gelirini depremzedelere bağışladı

Aile ekonomisine katkı için kurs

Aile ekonomisine katkı için kurs

Otizmli Fatma Kader Umre’ye gitti

Otizmli Fatma Kader Umre’ye gitti

Malatya Namaz Vakitleri 21 Şubat Cuma

İmsak
05:43
Sabah
07:04
Öğle
12:45
İkindi
15:48
Akşam
18:17
Yatsı
19:33

Malatya Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Cuma

Aslı Eczanesi
Merkez
Çare Eczanesi
Merkez
Kurnazlar Eczanesi
Merkez
Samet Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Emniyet Başmüfettişi Sula’nın konferansı ilgi gördü

Emniyet Başmüfettişi Sula’nın konferansı ilgi gördü

Alikanlılar’da Alper dönemi

Alikanlılar’da Alper dönemi

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.