Milletvekili Fırat, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasına tepki gösterdi

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasına tepki gösterdi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik sözlerine Milletvekili Halil Fırat Tepki gösterdi.

Milletvekili Fırat yaptığı basın açıklamasında, “Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası sözde basın açıklaması yaparak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik demokratik değerlerle bağdaşmayan hadsiz ve düşmanca bir tavırla saldırmaktadır. Cumhurbaşkanımızı, KKTC Cumhurbaşkanı’nı, Türk Halkını ve AK Partimizi hedef alan bu açıklamalar tamamen yalanlarla süslenmiş bir kara propagandanın ve Rum tezlerine teslim olmuş bir yapının eseridir. Cumhurbaşkanımız’ın Kıbrıs Türk Halkı’nın hakkını savunduğu ve bunu ne pahasına olursa olsun savunmaya devam edeceğimizi ifade eden beyanları Büyük Türk Milleti’nin yüreğinden kopan duyguların dile getirilmiş halidir. Bu açıklamaları yapacak kadar alçalmış olan sözde Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası adı altındaki bu zihniyeti en şiddetli şekilde kınıyoruz. Ve şunu herkesin bilmesini istiyoruz ki, bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu ve buna benzer şer odaklarıyla mücadelesini her zaman destekleyecek ve asla yanlız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

