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Milletvekili Fırat’ın 10 Nisan Polis Günü mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 09.04.2020 15:34 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat’ın 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, huzur ve güven içerisinde yaşamamızın teminatı Türk Polis Teşkilatı olduğunu mesajında vurguladı.Milletvekili Fırat, “Fedakarca hizmet veren polislerimizin, devletimizin bekası, birlik ve beraberliğimizin devamı, halkımızın can ve mal emniyetini korunması adına özverili ve cansiperane çalışmaları sayesinde, geleceğe güvenle bakıyoruz.

Milletvekili Fırat’ın 10 Nisan Polis Günü mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat’ın 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, huzur ve güven içerisinde yaşamamızın teminatı Türk Polis Teşkilatı olduğunu mesajında vurguladı.
Milletvekili Fırat, “Fedakarca hizmet veren polislerimizin, devletimizin bekası, birlik ve beraberliğimizin devamı, halkımızın can ve mal emniyetini korunması adına özverili ve cansiperane çalışmaları sayesinde, geleceğe güvenle bakıyoruz. Polislerimiz, devletimizin şefkatli yüzünü temsil ederek, vatanımıza ve milletimize hizmette ulvi görevlerini ifa etmiş, gerektiğinde canlarını ortaya koymuş, bu gayret ve fedakârlığıyla milletin takdirini kazanmış ve gözdesi haline gelmiştir.
Polislerimiz, halkımızın can ve güvenliğini sağlamada, terörle mücadelede, depremde, selde, halkımızın yanında olduğu gibi, bugün korona virüs salgınında da halkımızın sağlığı açısından, sağlık personeli kadar, büyük bir özveri ve cesaretle görevini yerine getirmektedir. Bu vatan polis teşkilatımıza minnettardır. Milletimizin kendisine olan güvenini ve sevgisini arkasına alarak, takdire şayan başarılaraimza atan Türk Polis Teşkilatımız, 175 yaşındadır. Polis teşkilatımız 175 yılda, gittikçe güçlenmiş, modern araç ve gereçlerle donatılmış, teknolojik alt yapıya sahip bir konuma gelmiş, modern bir yapıya kavuşmuştur.
Bu vesileyle; devletimiz için, vatanımız için, bayrağımız için, milletimiz için, gece gündüz demeden, canları pahasına görevlerini yapan tüm Polis Teşkilatımızın, 175. Kuruluş Yıldönümünü ve 10 Nisan Polis Gününü kutlayarak; görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve ailelerine sağlıklı, uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

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İkindi
16:11
Akşam
19:04
Yatsı
20:23

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Mehmetyapıcı Eczanesi
Merkez
Selda Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Bulamlar Eczanesi
Besni
Lale Eczanesi
Golbasi
Turanlı Eczanesi
Kahta
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