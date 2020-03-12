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Milletvekili Fırat’ın 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99. Yıldönümü mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 12.03.2020 16:46 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99.

Milletvekili Fırat’ın 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99. Yıldönümü mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99. Yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Milletvekili İbrahim Halil Fırat, mesajında, “Milli mücadele dönemlerinde, milleti diriltecek, yeniden ayağa kaldıracak seslere ihtiyaç vardı. İşte o dönem milletin, bazen haykıran, bazen ağlayan, inleyen sesi, vatanına ve milletine bağlı Mehmet Akif Ersoy oldu. Bağımsızlık duygusunu, millet olma şuurunu, medeniyet bilincini, zihinlere nakşeden İstiklal Marşımızı kaleme aldı. Akif’in, adeta yüreğinden koparak atmosferi kaplayan sözleri bu milletin yeniden dirilişine vesile oldu.
Milletimizin, ruhunu ve mücadelesini İstiklal Marşımız ile tüm dünyaya haykıran Mehmet Akif Ersoy, milletimizin gür sesi olmuştur. Yüreği bağımsızlık aşkıyla, vatan ve millet sevgisiyle yanan, bu ülkenin kuruluşuna katkı sağlayan atalarımıza minnettarız.
Bu vesileyle İstiklal Marşımızın kabulünün 99. Yıldönümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve Milli Mücadelemizin aziz şehitlerini rahmet ve minnetle anıyorum. Allah bu Millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" ifadelerini kullandı.

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