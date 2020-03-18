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Milletvekili Fırat’ın 18 Mart mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.03.2020 09:34 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105.

Milletvekili Fırat’ın 18 Mart mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105. Yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105. Yıldönümü mesajında AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, “Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşının öncüsü ve başlangıcı olmuştur. Çanakkale Savaşı, Türk Milletinin gücünü ve dinamizmini hala koruduğunu göstermiştir. Türk ordusu, insanların hayal gücünü şaşırtacak kadar zarif ve şaşaalı olan, yeryüzünde eşi benzeri bulunmayan ülkemiz için, Çanakkale’de çok farklı milletlere mensup askerlerle çarpıştı. Çanakkale Muharebeleri, baştan aşağı Türk Milletinin birer şehadet abidesidir. Bu muharebelerin hangi parçası ele alınsa, kıymetli bir yiğitlik destanı olur. Burada ne kahramanlar türemiş, ne dilaverler belirmiştir. Maneviyat her zaman üst düzeyde olmuş ve savaşan askerler şehit olup cennete gidecekleri inancıyla, hiçbir korku ve tereddüt göstermeden düşmana saldırmışlardı. Milletimiz Çanakkale’de, İstiklalimizi ve istikbalimizi muhafaza etmek için, inşa ettiğimiz maneviyat tabyasının harcını, kanlarıyla seve seve suladılar. Bu zaferin, Türk Milletine en büyük armağanı, hiç şüphesiz Milli Ruh ile birlik ve beraberlik ruhunun zirvesini yaşatmasıdır.
Çanakkale ile Dünya’ya, bizi hedef alan bekamıza kasteden dâhili ve harici şer odaklarına dedik ki; bedeli ne olursa olsun, bütün ihanetlerinizin üstesinden geleceğiz, kurduğunuz bütün tuzakları bozacağız, hevesinizi kursağınızda bırakacağız ve hesabını en ağır bir şekilde soracağız, dedik. Ecdadımıza minnettarız.
Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımız ve milletimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve yüce ecdadımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, fedakar gazilerimizi de minnetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

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