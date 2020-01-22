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  4. Milletvekili Fırat’tan İHA’ya ziyaret

Milletvekili Fırat’tan İHA’ya ziyaret

ADIYAMAN HABERLERİ  | 22.01.2020 16:29 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman bürosunu ziyaret etti.Milletvekili İbrahim Halil Fırat beraberinde, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İhlas Haber Ajansı’nı ziyaret etti.

Milletvekili Fırat’tan İHA’ya ziyaret

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman bürosunu ziyaret etti.
Milletvekili İbrahim Halil Fırat beraberinde, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İhlas Haber Ajansı’nı ziyaret etti. Ziyarette İHA Muhabiri Ahmet Arslantaş ile Adıyaman ve ülke gündemi ilişkin konular konuşuldu.
Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Adıyaman’da devam eden veya başlayacak olan projeler ve yatırımların yakından takipçisi olduklarını söyledi.
Fırat, Türkiye’nin dünyaya yön veren bir ülke konumuna geldiğini ve bunu güçlü lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
Fırat, İhlas Haber Ajansı’nın hem Adıyaman hem de ülke gündemi ile ilgili önemli haberlere imza attığını ve yakından takip ettiklerini ifade etti.

Milletvekili Fırat’tan İHA’ya ziyaret

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