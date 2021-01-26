Milletvekili Gülaçar DSİ Genel Müdürü Yıldız’la Van yatırımlarını değerlendirdi

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ile bir araya gelerek Van’a yapılan ve yakın zamanda yapılacak projeleri değerlendirerek, yeni yatırımlar noktasında taleplerini iletti.

AK Parti hükümetlerinin 2003 yılından 2020 yılana kadar Van iline sadece Devlet Su İşleri eliyle 2,5 milyar TL’nin üzerinde bir yatırım yaptığını ve 132 adet tesis kazandırdığını ifade eden Milletvekili Gülaçar, "Birçok alanda devrim niteliğinde icraatlar gerçekleştiren AK Parti iktidarlarının en başarılı olduğu alanlardan biri hiç şüphesiz altyapı ve üstyapı projeleridir. İçme suyu tesisleri, barajlar, göletler ve yeraltı depolamaları, sulama tesisleri, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri, dere ıslahları kapsamında birçok projeye imza atıldı. Van’ımıza yapılan hizmetler elbette ki bizim için yeterli değildir. Proje ve planlama safhasında olan baraj, gölet, içme suyu tesisleri, sulama tesislerinin yatırım programına alınması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz" diye belirtti.