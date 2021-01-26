YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Milletvekili Gülaçar DSİ Genel Müdürü Yıldız’la Van yatırımlarını değerlendirdi

Milletvekili Gülaçar DSİ Genel Müdürü Yıldız’la Van yatırımlarını değerlendirdi

26.01.2021 09:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Milletvekili Gülaçar DSİ Genel Müdürü Yıldız’la Van yatırımlarını değerlendirdi

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ile bir araya gelerek Van’a yapılan ve yakın zamanda yapılacak projeleri değerlendirerek, yeni yatırımlar noktasında taleplerini iletti.AK Parti hükümetlerinin 2003 yılından 2020 yılana kadar Van iline sadece Devlet Su İşleri eliyle 2,5 milyar TL’nin üzerinde bir yatırım yaptığını ve 132 adet tesis kazandırdığını ifade eden Milletvekili Gülaçar, "Birçok alanda devrim niteliğinde icraatlar gerçekleştiren AK Parti iktidarlarının en başarılı olduğu alanlardan biri hiç şüphesiz altyapı ve üstyapı projeleridir.

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ile bir araya gelerek Van’a yapılan ve yakın zamanda yapılacak projeleri değerlendirerek, yeni yatırımlar noktasında taleplerini iletti.
AK Parti hükümetlerinin 2003 yılından 2020 yılana kadar Van iline sadece Devlet Su İşleri eliyle 2,5 milyar TL’nin üzerinde bir yatırım yaptığını ve 132 adet tesis kazandırdığını ifade eden Milletvekili Gülaçar, "Birçok alanda devrim niteliğinde icraatlar gerçekleştiren AK Parti iktidarlarının en başarılı olduğu alanlardan biri hiç şüphesiz altyapı ve üstyapı projeleridir. İçme suyu tesisleri, barajlar, göletler ve yeraltı depolamaları, sulama tesisleri, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri, dere ıslahları kapsamında birçok projeye imza atıldı. Van’ımıza yapılan hizmetler elbette ki bizim için yeterli değildir. Proje ve planlama safhasında olan baraj, gölet, içme suyu tesisleri, sulama tesislerinin yatırım programına alınması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz" diye belirtti.

Pay Sulaması projesinde yeni müjde
17 bin 405 hektar alana fayda sağlayacak büyük bir sulama projesi olan Pay Sulaması projesiyle ilgili açıklamada bulunan Milletvekili Gülaçar, "Toplulaştırma problemlerinden ötürü proje neredeyse durma noktasına gelmişti. Ancak Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli projenin devamı için taleplerimize dair bir müjde verdi. 25 milyon bütçe ile Pay Sulaması malzeme alımının 2. kısmı programa alındı. 29 mahallenin de sulama sahasında olmasından ötürü bu katkı proje açısından büyük bir ilerleme sağlayacaktır. Şimdiye kadar Pay Sulaması projesinde regülatör tamamlanmış, toplam CTP imalatı 3877 metre ve toplam HDPE imalatı 27326 metre tamamlanmıştır. Toplulaştırma işlemlerindeki problemleri devam etmesi nedeniyle ilgili sahada boru döşeme işlemlerine devam edilmiştir. Pay Sulaması sahası içerisinde yer alan 29 mahallenin yatırım programında yer alan arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri en kısa zamanda ihale edilecektir" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Mesut Özil'in maaşı! İşte Mesut Özil'in maaşı!
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu

Van Namaz Vakitleri 26 Ocak Salı

İmsak
05:45
Sabah
07:10
Öğle
12:24
İkindi
15:05
Akşam
17:28
Yatsı
18:48

Van Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Salı

Cadde Eczanesi
Tusba
Serhat Eczanesi
Ipekyolu
Vefa Eczanesi
Ipekyolu
Yağmur Eczanesi
Ipekyolu
Akdağ Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Hastane yolunda kalbine yenildi

Hastane yolunda kalbine yenildi

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Diğer Haberler

Telefonla görüşmek için evlerin çatılarına çıkıyorlar

Telefonla görüşmek için evlerin çatılarına çıkıyorlar

Telefonla görüşmek için evlerin çatılarına çıkıyorlar

Telefonla görüşmek için evlerin çatılarına çıkıyorlar

(Özel) Evcil hayvan sahiplendirme oranında rekor

(Özel) Evcil hayvan sahiplendirme oranında rekor

Abalı Kayak Tesisinde ikinci etabın açılışı yağan kara bağlı

Abalı Kayak Tesisinde ikinci etabın açılışı yağan kara bağlı

Süphan Dağı, Van Gölü ve Akdamar Adası manzaralı Abalı Kayak Merkezi'nde sezon başladı

Süphan Dağı, Van Gölü ve Akdamar Adası manzaralı Abalı Kayak Merkezi'nde sezon başladı

Belediye çalışanlarına KVKK eğitimi

Belediye çalışanlarına KVKK eğitimi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.