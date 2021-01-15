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Milletvekili Gülaçar’dan Kapıköy Sınır Kapısı açıklaması

15.01.2021 16:48 | Son Güncelleme:
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Milletvekili Gülaçar’dan Kapıköy Sınır Kapısı açıklaması

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, pandemi nedeniyle kapalı olan Kapıköy Sınır Kapısı ile ilgili bir açıklama yaptı.Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, uzun süredir Van kamuoyunda gündem olan ve pandemi şartlarından ötürü kapalı olan Kapıköy Sınır Kapısı’nın tekrar açılması ile alakalı uzun süredir girişimlerde bulunduklarını söyledi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, pandemi nedeniyle kapalı olan Kapıköy Sınır Kapısı ile ilgili bir açıklama yaptı.
Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, uzun süredir Van kamuoyunda gündem olan ve pandemi şartlarından ötürü kapalı olan Kapıköy Sınır Kapısı’nın tekrar açılması ile alakalı uzun süredir girişimlerde bulunduklarını söyledi. Gülaçar, “Pandemi şartlarının doğurduğu sonuçlardan ötürü kapatılmak durumunda kalınan kapı ile alakalı gerekli önlemler alındıktan sonra açılması için başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımızla birçok görüşme yaptık. Konunun diğer muhatabı ise İranlı yetkililer. Tek taraflı bir süreç yürümüyor bu durumda. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile görüşmelerimizi yaptık. Talebimizi ilettik. Bakanlıklarımız koordineli bir şekilde süreci yürütüyorlar. İranlı yetkililerin de alacağı önlemlerle kısa zamanda sınır kapımız açılacak. Biz süreci başından beri takip ediyoruz. Olumlu bir sonuç alana kadar da taleplerimizi yeniliyoruz. Dün Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımla tekrar görüştük. Bakan Hanım da süreci hızlandırmak için elinden geleni yapıyor. Bugün İçişleri Bakanlığımızla görüştük. Kısa zaman içinde sınır kapımızın açılacağını umuyoruz. Van’ı ilgilendiren her sorun, her yeni proje bizim en öncelikli meselemizdir. Burada amaç olumlu sonuç almaktır. Olumlu sonuç almak için tüm süreci titizlikle yürütüyoruz. Van halkı, Van STK’ları, bürokrasimiz ve siyasi temsilcilerin koordineli çalışmaları her zaman Van adına olumlu sonuçları sağlayacaktır. Kolay olan, hiçbir somut çalışma yapmadan yanlış kamuoyu oluşturmaktır. Zor olan ise güçlü bir şekilde memleketimize fayda verecek çalışmaları nihayete erdirmektir. AK Parti iktidar olduğu günden bugüne zor olana talip oldu. Bizler de memleketimiz için zora talip olanlardanız. Biz zorluğu beraber aşacağız ki memleketimizin evlatları daha büyük daha güzel işlere imza atsın” dedi.

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