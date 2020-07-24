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Milletvekili Güneş, “Sizler halkın gözü, kulağı ve sesiniz”

KARABÜK HABERLERİ  | 24.07.2020 16:35 | Son Güncelleme

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneiş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında basının halkın ortak sesi olup, doğru ve ilkeli habercilik anlayışıyla dile getirerek kamu hizmeti yaptığını söyledi.Milletvekili Güneş, mesajında, 24 Temmuz’da Gazeteciler ve Basın Bayramı ile birlikte "Basından Sansürün Kaldırılışının" bu yıl 112.

Milletvekili Güneş, “Sizler halkın gözü, kulağı ve sesiniz”

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneiş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında basının halkın ortak sesi olup, doğru ve ilkeli habercilik anlayışıyla dile getirerek kamu hizmeti yaptığını söyledi.
Milletvekili Güneş, mesajında, 24 Temmuz’da Gazeteciler ve Basın Bayramı ile birlikte "Basından Sansürün Kaldırılışının" bu yıl 112. yıl dönümünün kutlandığını belirtti.
Güneş, demokrasinin işlemesini sağlayan en önemli kurumlardan birinin basın olduğunu, kitlelerin kamu yararına etkin bir biçimde katılımının bir aracı, özellikle de habercilikte, yani halkın gerçekleri öğrenme hakkının yerine getirilmesinde temel direk olduğunu ifade ederek, “Bağımsız ve özgür basın, düşünce özgürlüğünün en etkili aracıdır. Basının sınırlandığı, basın özgürlüğünün olmadığı bir ülkede demokrasi ve insan haklarından söz etmek mümkün değildir. Bir ülkedeki demokratik yapının, düşünce ve ifade özgürlüğünün en önemli göstergesi basın özgürlüğüdür. Bu özgürlüğün yasalarla sağlandığı, basının bağımsızlığının korunduğu ülkelerde basın, halkın güçlü ve etkili sesi olarak varlığını sürdürmektedir. Ülkemizde basın özgürlüğü Anayasamız tarafından teminat altına alınmıştır” dedi.

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İmsak
03:41
Sabah
05:31
Öğle
13:01
İkindi
16:58
Akşam
20:22
Yatsı
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