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Milletvekili Güneş’ten 19 Mayıs mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 19.05.2020 12:45 | Son Güncelleme

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Milletvekili Güneş mesajında, 19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a ayak basması, ülkenin içinde bulunduğu olumsuz şartlar karşısında umutları yeşertmiş, milletin kenetlenmesine ve bağımsızlık yolunda büyük bir inanca vesile olduğunu belirterek, “19 Mayıs, vatanın bekası ve milletimizin geleceği için atılan tarihi bir adımdır.

Milletvekili Güneş’ten 19 Mayıs mesajı

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Milletvekili Güneş mesajında, 19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a ayak basması, ülkenin içinde bulunduğu olumsuz şartlar karşısında umutları yeşertmiş, milletin kenetlenmesine ve bağımsızlık yolunda büyük bir inanca vesile olduğunu belirterek, “19 Mayıs, vatanın bekası ve milletimizin geleceği için atılan tarihi bir adımdır. Atatürk’ün önderliğinde fiilen 19 Mayıs’ta başlayan; milletimizin emsalsiz özverisi ve Gazi Meclisimizde alınan cesur kararlarla yürütülen İstiklal Savaşı, tüm dünyaya Türk’ün topraklarının çiğnenmeyeceğini resmetmiştir. Bugün, güçlü, gelişen, bölgesinde ve uluslararası alanda yükselen bir Türkiye’den söz edebiliyorsak, bunu geçmişte atılan kararlı ve ileri görüşlü adımlara borçluyuz. Milletimizin gösterdiği olağanüstü gayrete, verilen onurlu mücadeleye ve ödenen bedellere borçluyuz. Teslim aldığımız Ecdadımızın mirasını bugün yukarıya taşımak için mücadelemiz ve gayretimiz kaçınılmazdır. Bundan sonra da emaneti teslim alacak gençliğimizin bu kararlılığı sürdüreceğinden şüphemiz yoktur” ifadelerini kullandı.
Bu konuda en önemli görev gençlere düştüğünü kaydeden Güneş. “Türkiye’yi ileri götürecek, bugünkünden çok daha yüksek seviyelere taşıyacak gücümüz, genç nüfusumuzdur. Ülkemizin nüfus yönünden sahip olduğu dinamik gençliği avantaja dönüştürmemiz geleceğimiz için gerekliliktir. Dünyadaki küresel kalkınma yarışı, yeni nesillerin nitelikli bir şekilde yetiştirilmesini, onlara yönelik programlar geliştirilmesini ve politikalar üretilmesini zorunlu kılmaktadır. İşte bu şuurla gençlerimizin eğitimine önem veriyor, imkanlarını daha da artırmanın yollarını arıyoruz. Gençlerimizi çağımızın şartlarına hazırlarken, onları yüksek ideallere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, sadece tüketen değil, araştıran, üreten, bilimi ve teknolojiyi iyi kullanan ve geliştiren nesiller olmalarını hedefliyoruz. Değerli gençler sizlerin doğru ve kararlı adımlarla Türkiye’yi geleceğe taşıyacağınıza yürekten inanıyoruz. Bizlere emsalsiz Anadolu topraklarını emanet bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum, ayrıca bu gece rahmet kapılarının açıldığı, duaların kabul olduğu, Kadir Gecesi’ni hep birlikte idrak edeceğiz. Bu mübarek gecenin başta İslam alemi olmak üzere, bölgemize, ülkemize ve gönül dünyamıza hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

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Akşam
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Merkez
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Besbinevler
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