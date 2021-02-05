YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti

Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti

05.02.2021 15:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti.İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, "Milli sporcu kimliği ile şehrimize güzel hizmetler sunacağını inanıyor, muvaffakiyetler diliyorum" dedi.Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Müdürlüğü çalışmaları hakkında ve Kayseri için yapılması planlanan projeler hakkında Milletvekili Hülya Atçı Nergis’e bilgi verdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, "Milli sporcu kimliği ile şehrimize güzel hizmetler sunacağını inanıyor, muvaffakiyetler diliyorum" dedi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Müdürlüğü çalışmaları hakkında ve Kayseri için yapılması planlanan projeler hakkında Milletvekili Hülya Atçı Nergis’e bilgi verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Geri sayım başladı' 'Geri sayım başladı'
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Kayseri Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:10
Sabah
07:33
Öğle
12:57
İkindi
15:45
Akşam
18:11
Yatsı
19:29

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Hale Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umut Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükgöncü Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Alçılar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Fevziçakmak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

GÜNCELLEME - Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonda 2 zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME - Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonda 2 zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME - Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonda 2 zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME - Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonda 2 zanlı tutuklandı

FETÖ operasyonlarında adliyeye sevk edilen 18 kişiden 8’i tutuklandı

FETÖ operasyonlarında adliyeye sevk edilen 18 kişiden 8’i tutuklandı

FETÖ operasyonlarında adliyeye sevk edilen 18 kişiden 8’i tutuklandı

FETÖ operasyonlarında adliyeye sevk edilen 18 kişiden 8’i tutuklandı

Talas’ta ihtiyaç sahipleri yalnız kalmıyor

Talas’ta ihtiyaç sahipleri yalnız kalmıyor

Şehit Özgür Çelik şehadetinin 1. senesinde anıldı

Şehit Özgür Çelik şehadetinin 1. senesinde anıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.