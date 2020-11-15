İshak Gazel: “Zafer OSB’de sona yaklaşıldı”

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) sona yaklaşıldığını ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nde şu an sona yaklaşıldığını belirterek,” Altyapı ihalesi 5 Kasım itibarıyla yapıldı. Yatırım programına alınmıştı. Dolayısıyla alt yapı ihalesi ile birlikte inşallah Zafer Organize Sanayi Bölgemizin de bir an önce hizmete girme imkanı doğacak. 6 Milyon metrekare bir alan üzerinde kurulmuş bir Organize Sanayi Bölgesi olacak. Şimdiden çok önemli büyük firmalar yatırım yapmak için ön talep formu oluşturmuşlardı oraya zaten. Bu alt yapı ihalesinin tamamlanmasından sonra önümüzdeki süreçte yerin tesliminden sonra da artık burada fabrikaların çalışmaya başladığını ve Kütahya istihdamına, artı bölge istihdamına da önemli katkılar sağlamaya başlayacağını şimdiden söyleyebiliriz” dedi.

"Millet Bahçesi 45 milyon TL’ye mal olacak"

Kütahya’ya yapılacak Millet Bahçesinin ihalesi geçen hafta içerisinde tamamlandığını belirten Milletvekili İshak Gazel,” Kütahya’mız inşallah Millet Bahçesiyle bir an önce buluşacak. 100 bin metrekare bir alanda düşünülen Millet Bahçesi. İçinde vatandaşlarımızın huzurla dolaşıp gerekli ihtiyaçlarını görebileceği, her türlü ihtiyacın sağlanacağı bir alan. Yaklaşık maliyeti 45 nilyon lira. İhalesi yapıldı, ihale sürecinin tamamlanması ve yer tesliminin de yapılmasından sonra bir sene içerisinde Milet Bahçesi halkımıza hizmet vermeye başlayacak” diye konuştu.