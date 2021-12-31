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Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

31.12.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İskenderoğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları değerlendirdi.

Jülide İskenderoğlu, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları", yaşamda İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" ve sporda Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" isimli fotoğrafını seçti.

Fotoğrafları çok beğendiğini belirten İskenderoğlu, "Anadolu Ajansı çalışanlarının çektiği, hepsi birbirinden güzel ve ayrı anlamlar taşıyan bu kareler gerçekten yaşamdan birer parça. Hepsi ayrı ayrı çok güzeller. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

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