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Milletvekili Kahtalı, Covid-19 bilgisi aldı

MALATYA HABERLERİ  | 10.09.2020 12:12 | Son Güncelleme

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya İl Sağlık Müdürü Prof.

Milletvekili Kahtalı, Covid-19 bilgisi aldı

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli’yi ziyaret ederek, yeni tip korona virüs (Covid-19) çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Beraberinde, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve AK Parti yöneticileriyle birlikte İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli’yi makamında ziyaret eden Milletvekili Kahtalı, salgın süresince yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak büyük bir fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarına şükranları iletti.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) çalışmaları hakkında bilgi alan Kahtalı, Malatya’da salgının en aza indirilmesi konusunda istişarelerde bulundu.
Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, “Salgın süresince yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımıza şükranları iletti. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz” dedi.

Milletvekili Kahtalı, Covid-19 bilgisi aldı

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