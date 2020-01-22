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  4. Milletvekili Kahtalı: TOKİ, Yazıhan’da da konut yapacak

Milletvekili Kahtalı: TOKİ, Yazıhan’da da konut yapacak

MALATYA HABERLERİ  | 22.01.2020 16:26 | Son Güncelleme

Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “TOKİ, Malatya’ya sosyal konut alanında yapacağı yatırımlar arasına Yazıhan’ı da dahil etti” dedi.AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, beraberinde partililerle birlikte Malatya’nın Yazıhan ilçesini ziyaret etti.

Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “TOKİ, Malatya’ya sosyal konut alanında yapacağı yatırımlar arasına Yazıhan’ı da dahil etti” dedi.
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, beraberinde partililerle birlikte Malatya’nın Yazıhan ilçesini ziyaret etti. İlk önce AK Parti ilçe teşkilatına giden Kahtalı, daha sonra Yazıhan Belediyesi’ne gitti. Kahtalı, Mısırdere ve Kömüşhan Mahallelerin de ziyaret etti. Kahtalı ve beraberindekiler, ilçe merkezindeki esnafları da ziyaret ederek, sorunları da dinledi.
Ziyaretlerde konuşan Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı , “Yazıhan Malatya Merkeze yakın bir ilçemizdir. Yazıhan yeni yapılan baraj ile büyük bir ova haline geldi. Geçen yılda pancar üretiminde ve diğer tarımsal üretimde çok büyük katkı sundu. Bu anlamda Yazıhan da ki çiftçilerimize ve emek veren kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Yazıhan ilçemiz pancar üretimi bakımından önemli bir ilçemiz. Şeker fabrikamız 20 yılın en yüksek rekoltesine ulaştı” ifadelerini kullandı.
Yazıhan ilçesinde partililer arasında sağlanan uyumun önemli olduğuna dikkat çeken Kahtalı,
“Burada çok güzel bir uyum var. Hem teşkilatımız hem belediye başkanımız meclis üyelerimiz ile beraber çok güzel uyum yakalamış. Bu uyumunda Yazıhan ilçemize pozitif yansımaları var. Ulaştırma anlamında burada çok güzel işler yapıldı. Başkanım bu konu hakkında çok takipçisi oldu ve bu güzel şekilde sonuçlanmış oldu. TOKİ, Malatya’ya sosyal konut alanında yapacağı yatırımlar arasına Yazıhan’ı da dahil etti. Başkanımız da onun öncesinden hazırlığını yapmıştı. Bu sosyal konut olmasa dahil Yazıhan’a TOKİ yapılması için her şeyi hazırlamıştı. İnşallah gereken her şeyi biz milletvekili olarak elimizden geleni yapacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde hem Yazıhan hem de Malatya’mızı ve ülkemizi kalkındırmak amacıyla çalışmalara devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin komşu ülkeleri arasındaki ilişkilerine de temas eden Kahtalı, “Ülkemiz çok önemli bir süreçten geçiyor. Şuan da terörle olan mücadelemiz hat safa da en üst seviyeye getirmiş durumdayız. Suriye deki güvenli bölge işini de tamamlamış olduk. İnşallah yakın bir tarih de Suriye halkının kendi ülkelerine göç transferini sağlamış olacağız. Bununla beraber Libya’da yapılan sözleşme çok önemli bir şeydi” dedi.
Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk de, “Sayın Milletvekilim İl başkanlığı döneminde gerçekten gerek Yazıhan’ımıza gerekse belediyemize büyük katkılar sundu. Aynı süreçte milletvekilliği döneminde sizlerle beraber yürütüyoruz. Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan önderliğinde gerek ülkemize, ilimize ve ilçemize güzel hizmetler yapılıyor. Bu hizmetler içerisinde payımızı aldığımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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