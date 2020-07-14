Milletvekili Kahtalı’dan 15 Temmuz mesajı

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda 15 Temmuz gecesidarbelerin ezanı değil, ezanların darbeyi susturduğunu belirterek, "Ayakta ölmeyi, dizüstü yaşamaya tercih eden kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz" dedi.

O karanlık gecede millete silah doğrultmaktan çekinmeyen Fetullahçı Terör Örgütü’ne en iyi cevabı yine milletin verdiğini dile getiren Kahtalı, 15 Temmuz’da Türk tarihinin en alçak darbe girişiminin yaşandığını anımsattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla, göğsü iman dolu milyonlarca insanın sokağa indiğini ve bayrağına sahip çıktığını hatırlatan Kahtalı, “Mehmet Akif Ersoy, ’Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor’ diyor ya o karanlık gecede de hilaline sahip çıkan binlerce güneş, üniformalı hainlere en büyük tokadı vurmuştur" ifadelerine yer verdi.

Milletimizin yeniden bir destan yazdığı 15 Temmuz’da 7’den 70’e herkesin vatanını ve bayrağını korumak için FETÖ’cü darbecilerle ölümüne mücadele ettiğini belirten Kahtalı, “O gece bu toprakların 251 kahraman evladı, ayakta ölmeyi dizüstü yaşamaya tercih ederek bu yolda şehadet şerbetini içti” ifadelerini kullandı. Yapılan kanlı darbe girişiminin Türkiye’ye ve millete yapılmış en büyük ihanet olduğunu da dile getiren Kahtalı, mesajında, "O gece sokaklara dökülen milyonlarca insanımız üzerlerine açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde vurulan insanlara rağmen asla geri adım atmamış ve meydanları darbeci eli kanlı teröristlere bırakmamıştır. Ülkemiz tarihinde ilk defa, bu çapta bir silahlı darbe teşebbüsü, bizzat milletimiz tarafından engellenmiştir. 15 Temmuz, tüm dünyaya millet olma dersini verdiğimiz bir zaferdir. Türkiye, hukuk devletine olan bağlılığın, sadece yazıda, sadece sözde kalmayan, gerektiğinde vatandaşlarının canı pahasına bu değerlerin hayata geçirildiği bir ülke olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Bu Milletin yaşama özgürlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti‘nin içte ve dışta bağımsızlığına, ülkemizin huzur ve refahına göz diken hain çetelerin bir Temmuz gecesinde yapmaya çalıştığı kalkışmayı, sokaklara dökülen genç yaşlı, kadın erkek, milyonların bastırdığı bir destandır 15 Temmuz. Çanakkale‘deki o asil ruhu, 15 Temmuz’da Türkiye’nin dört köşesinde yeniden gösterdik. Herkes gördü ki, Bu millet asil kanlarıyla suladığı bu vatan toprağının bir karışını bile hainlere teslim etmez. Kendisini bu ülkenin bir evladı olarak hisseden herkes, bu darbe girişiminin karşısında yer almıştır. 15 Temmuz darbe girişimi, milletin darbe heveslilerine verdiği bir büyük ders olarak, bu milletin şanlı tarihindeki yerini alacak ve hiçbir zaman hatırımızdan çıkmayacaktır. Bayrağına, devletine, kutsal değerlerine sahip çıkan bir milletin ferdi olduğumuzdan dolayı gurur duyuyoruz. Bir daha 15 Temmuz gibi bir gecenin yaşanmaması adına elimizden gelen her şeyi yapacağımızın bilinmesini isteriz. Milletin iradesinin üstünde hiçbir beşeri iradeyi tanımıyoruz. Milletimizin ve Devletimizin bekası; bizim için her şeyin önündedir. Şehitlerimiz en değerli varlıklarını gözlerini kırpmadan, ülkemizin ve milletimizin geleceği için feda etmişlerse bize düşen görev; onların davasına sahip çıkmak, gelecek nesillere aktarmaktır. 15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız. 15 Temmuz hain darbe girişimini, Fetullahçı Terör Örgütünü ve tüm destekçilerini bir kez daha en şiddetli bir biçimde lanetliyoruz. Destan yazan aziz milletimizi bir kez daha kutluyoruz. Vatanımız için canını feda eden tüm Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; Gazilerimize uzun ömürler diliyoruz" denildi.

