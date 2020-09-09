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Milletvekili Kahtalı’dan deprem açıklaması

MALATYA HABERLERİ  | 09.09.2020 10:52 | Son Güncelleme

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "Depremin yaraları sarılıyor.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "Depremin yaraları sarılıyor. Kale ilçemizde yılın sonu itibariyle deprem konutlarını teslim etmiş olacağız” dedi.
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, AK Parti İlçe Başkanı Abdulvahap Temur, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker, Çevre Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, DSİ yöneticisi ile birlikte Malatya’nın Kale İlçesinin Bent Mahallesine vatandaşlarla bir araya geldi.
Bent Mahallesinde yapılmakta olan deprem konutlarını inceleyen Milletvekili Kahtalı, “Bent köyümüzdeyiz ve deprem konutlarıyla ilgili yerinde inceleme yapmak istedik. Proje müdürümüzde bizlere bilgiler verdi 1500 metre arsa üzerinde 2+1 şeklinde yapılmış gerçekten çok güzel konutlar ortaya çıkmış. 60 konut 22 hayvan barınağı olarak yapılıyor. Bu yılın sonu itibariyle teslim etmiş olacağız. Toplamda Kale’de kırsalda şuan itibariyle ihalesi yapılmış ve işleme başlamış 138 konut 40 hayvan barınağı var. Yine deprem konutu olarak 3 mahallede yaptığımız; Üçdeğirmen Mahallemizde 104, Bağlıca’da 71, Mahmut Dursun Mahallesinde ise 134 konut olmak üzere 309 konuta başladık yıl sonunda teslim etmiş olacağız. Cenabı Allah böyle depremler bir daha nasip etmesin. Deprem olur olmaz aynı gece İçişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Malatya’ya geldi bir gün sonrasında ise Sayın Cumhurbaşkanımız geldi. Doğanyol Pütürge ve Kale’de incelemeler yaptılar ve hemen bu yılın sonu itibariyle hak sahiplerine yetiştirilmesi anlamında talimatları verdi. Allah’a şükürler olsun Malatya’daki müdürlerimiz buradaki yaranın sarılması için canla başla çalıştılar” şeklinde konuştu.
Kahtalı, “Malatya’ya ve Kalemize yakışır çok güzel konutlar yapılmış. Bildiğiniz gibi Kale’nin merkezi yoktur dağınık 8 mahalleden oluşmuştur. Bununla beraber artık Kalemizin bir merkezi var diyebiliriz. Toplamda 1200 dönümlük bir alanı Kale’nin merkezi olarak belirledik ve imara açtık. Kaleli hemşehrilerimize iyi bir hizmet olduğuna inanıyorum. Belediye başkanımız başta olmak üzere tüm meclis üyelerine, muhtarlara ve bu işte gayret gösteren tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti.

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