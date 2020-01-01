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  4. Milletvekili Kahtalı’dan Eğitim Bir Sen’e ziyaret

Milletvekili Kahtalı’dan Eğitim Bir Sen’e ziyaret

MALATYA HABERLERİ  | 01.01.2020 15:01 | Son Güncelleme

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahatlı, Eğitim Bir Sen Malatya Şubesini ziyaret etti.Ziyarette konuşan Eğitim Bir Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, “Malatya ve Türkiye’nin en güçlü STK’sı ve en kritik anlarda elini taşın altına koyan ilk STK’yız.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahatlı, Eğitim Bir Sen Malatya Şubesini ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Eğitim Bir Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, “Malatya ve Türkiye’nin en güçlü STK’sı ve en kritik anlarda elini taşın altına koyan ilk STK’yız. Bu noktada devletimiz söz konusu olduğunda her şey bir yana kalır. Ancak bürokraside zaman zaman öz eleştiride yapıyoruz. Buda bizi güçlü kılıyor. Bu noktada sizin desteğinize ihtiyacımız oluyor. Bu iş birliğin ve istişarenin bereket getireceğine inanıyorum’’ ifadelerini kullandı.
Milletvekili Hakan Kahtalı ise "Eğitim Bir Sen, bizim için çok önemli bir kuruluştur. Eğitim Bir Sen Sivil Toplum Kuruluşu olmanın gereğini yerine getirerek, ne zaman nerede durulması gerektiğini bilen bir yapıdasınız. Ülkemiz dara düştüğünde ilk açıklama yapma cesaretini gösteren bir kuruluştur. Bu anlamda memleket için önemli bir hizmet yapıyorsunuz. Biz iktidar olarak her zaman sizinle birlikte olduk. İstişare içerisinde olarak, sizlerin fikirlerini alarak, ortak bir çalışma yaptık. Bu sivil toplum kuruluşunun icra etmiş olduğu görevi çok önemli buluyoruz. Bundan sonraki yapacağımız çalışmalarda desteklerinizi bekliyoruz. Allah nasip ederse bundan sonrada devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Kahtalı, "Çok güçlü liderimiz var. Bu ülkenin Cumhuriyet tarihi boyunca beşte birini idare etmiş ve tek başına iktidarda kalmış bir AK Parti, girmiş olduğu 15 seçimin tamamını kazanmıştır. Milletin desteğini yanında görmüştür. Allah’ın yardımı ile bu ülkeyi idare etmiştir" dedi.
Ziyarette, Söylemez, Eğitim Bir Sen yayınlarını Milletvekili Kahtalı’ya hediye etti.

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