YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Milletvekili Kahtalı’dan Karahan tüneli açıklaması

Milletvekili Kahtalı’dan Karahan tüneli açıklaması

MALATYA HABERLERİ  | 05.08.2020 16:45 | Son Güncelleme

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ mevkiindeki Karahan Tünelinde herhangi bir kapanma söz konusu olmadığını ifade ederek, Gürkaynak Kavşağında yaşanan çökme nedeniyle yolun eski yoldan verilmek zorunda kaldığını söyledi.Karahan Tüneline varmadan Gürkaynak kavşağında çökme nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bölgede heyelan ıslahı çalışması başlattığını aktaran Milletvekili Hakan Kahtalı, hazırlanan 185 adet fore kazığının kavşağa yerleştirilmesi işlemi nedeniyle yolun bir süreliğine eski yoldan verildiğini ifade etti.Karahan Tüneli’nde hiçbir sıkıntının olmadığını ancak tünele varmadan önceki Gürkaynak Kavşağın’da meydana gelen heyelan nedeniyle kavşağın bakıma alınmak zorunda kaldığını anımsatan Kahtalı, şuanda devam eden çalışmaların Kasım ayında tamamlanacağını ve bununla birlikte geçişlerin yeniden Karahan tüneli üzerinden sağlanacağının altını çizdi.

Milletvekili Kahtalı’dan Karahan tüneli açıklaması

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ mevkiindeki Karahan Tünelinde herhangi bir kapanma söz konusu olmadığını ifade ederek, Gürkaynak Kavşağında yaşanan çökme nedeniyle yolun eski yoldan verilmek zorunda kaldığını söyledi.
Karahan Tüneline varmadan Gürkaynak kavşağında çökme nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bölgede heyelan ıslahı çalışması başlattığını aktaran Milletvekili Hakan Kahtalı, hazırlanan 185 adet fore kazığının kavşağa yerleştirilmesi işlemi nedeniyle yolun bir süreliğine eski yoldan verildiğini ifade etti.
Karahan Tüneli’nde hiçbir sıkıntının olmadığını ancak tünele varmadan önceki Gürkaynak Kavşağın’da meydana gelen heyelan nedeniyle kavşağın bakıma alınmak zorunda kaldığını anımsatan Kahtalı, şuanda devam eden çalışmaların Kasım ayında tamamlanacağını ve bununla birlikte geçişlerin yeniden Karahan tüneli üzerinden sağlanacağının altını çizdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Çeşme Kaymakamının görev yeri değişti

Çeşme Kaymakamının görev yeri değişti

İl Jandarma Komutanı Uysal Ağaoğlu veda ziyaretlerine başladı

İl Jandarma Komutanı Uysal Ağaoğlu veda ziyaretlerine başladı

Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

Kayserispor’da 12 futbolcunun sözleşmesi bitti

Kayserispor’da 12 futbolcunun sözleşmesi bitti

Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor

Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor

Malatya Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:50
Sabah
05:26
Öğle
12:38
İkindi
16:27
Akşam
19:40
Yatsı
21:09

Malatya Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Eren Eczanesi
Merkez
Ihlamur Eczanesi
Merkez
Sönmez Eczanesi
Merkez
Şifa Gül Eczanesi
Merkez
Yeni Somuncubaba Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Malatya’da 39 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Malatya’da 39 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Malatya’da antepfıstığı yaygınlaştırılıyor

Malatya’da antepfıstığı yaygınlaştırılıyor

Kadınlar tuvaletinde gizli kamera şoku

Kadınlar tuvaletinde gizli kamera şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.