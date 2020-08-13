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Milletvekili Kahtalı’dan kuruluş yıldönümü mesajı

MALATYA HABERLERİ  | 13.08.2020 17:58 | Son Güncelleme

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “AK Parti’nin mensupları olarak hedef 2023 diyerek hiç durmadan, duraksamadan, yorulmadan çalışmaya kararlıyız” dedi.Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti’nin kuruluşunun 19’ncu yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “14 Ağustos 2001 yılında Cumhurbaşkanımız ve aynı zamanda Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Kurucusu olduğu bir dava hareketi olan AK Parti, bugün 19 yaşında.

Milletvekili Kahtalı’dan kuruluş yıldönümü mesajı

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “AK Parti’nin mensupları olarak hedef 2023 diyerek hiç durmadan, duraksamadan, yorulmadan çalışmaya kararlıyız” dedi.
Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti’nin kuruluşunun 19’ncu yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “14 Ağustos 2001 yılında Cumhurbaşkanımız ve aynı zamanda Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Kurucusu olduğu bir dava hareketi olan AK Parti, bugün 19 yaşında. Yeni Türkiye için çıktığımız bu yolda, insanların teveccühünü kazanan ve bir çığ gibi büyüyen AK Parti’miz, her zaman ülke menfaatlerini ön planda tutmuştur. Vatandaşlarımızın refah ve huzur içinde yaşamaları için hizmette kendisi ile yarışan AK Parti, taş üstüne taş koyarak, Dünya ülkeleri arasında yerini almıştır. AK Parti’nin bugünlere gelmesinde emeği geçen İl ve İlçe Teşkilat Başkanları, Kadın Kolları Başkanları, Gençlik Kolları Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyelerimize aşk ile çalıştıkları için ne kadar teşekkür etsek az kalır.
Bir Dünya Lideri olan Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bu harekete gönül vermiş değerli dava arkadaşlarımla aynı yolda yürümekten gurur duyuyorum” ifadelerine yer verdi.
Hedef 2023 diyerek hiç durmadan, duraksamadan, yorulmadan çalışmaya kararlı olduklarına dikkat çeken Kahtalı, “Bizi yıldırmak isteyen güçlerin oyunlarına gelmeyeceğiz. AK Parti bugün, gönüllerin partisidir ve olmaya da devam edecektir. Rabbim Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu dava hareketine destek veren milletimizle birlikte nice seneler nasip etsin inşallah” şeklinde açıklamasını tamamladı.

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