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Milletvekili Kahtalı’nın danışmanı hayatını kaybetti

MALATYA HABERLERİ  | 26.09.2020 14:41 | Son Güncelleme

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı’nın danışmanı Furkan Gelir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Milletvekili Hakan Kahtalı’nın Ankara’da bulunan danışmanı 25 yaşındaki Furkan Gelir, bir süredir kanser nedeniyle tedavi görüyordu.

Milletvekili Kahtalı’nın danışmanı hayatını kaybetti

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı’nın danışmanı Furkan Gelir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Milletvekili Hakan Kahtalı’nın Ankara’da bulunan danışmanı 25 yaşındaki Furkan Gelir, bir süredir kanser nedeniyle tedavi görüyordu. Geçtiğimiz yıl evlenen genç danışmanın hastalığı ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Buradaki tedavi sürecinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Gelir’in ölüm haberi Malatya’da da üzüntüyle karşılandı.
Malatyalı olan genç danışmanın cenazesinin yarın sabah Malatya’da defnedilmesi beklenilirken, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda seveni de ölüm haberinin ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

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