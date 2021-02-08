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Milletvekili Karaduman’dan, Bakan Karaismailoğlu’na ‘Güzeldere Tüneli’ sorusu

08.02.2021 16:29 | Son Güncelleme:
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Milletvekili Karaduman’dan, Bakan Karaismailoğlu’na ‘Güzeldere Tüneli’ sorusu

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Güzeldere Tüneli’yle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına önerge verdi.Açıklamalarda bulunan Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, “Van-Hakkâri karayolu üzerinde yapımı devam eden Güzeldere Tüneli’ne geçtiğimiz aylarda bir ziyaret gerçekleştirmiş ve tünel yapımının 2022 yılına kadar tamamlanacağını açıklamıştınız.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Güzeldere Tüneli’yle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına önerge verdi.
Açıklamalarda bulunan Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, “Van-Hakkâri karayolu üzerinde yapımı devam eden Güzeldere Tüneli’ne geçtiğimiz aylarda bir ziyaret gerçekleştirmiş ve tünel yapımının 2022 yılına kadar tamamlanacağını açıklamıştınız. Halk arasında ‘32 Viraj’ olarak bilinen Güzeldere Geçidi, sık sık trafik kazalarıyla gündeme gelmektedir. Oraya yapılacak tünelin kazaları önlemesi ve ulaşımı kolaylaştırması açısından hayati öneme sahip olduğu ortadadır. Bölgede geçtiğimiz gün yaşanan bir trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Yapımına 2013 yılında başlanan tünelin 2019 yılında bitirilmesi hedefleniyordu ancak gelinen noktada tünelin yapımı halen tamamlanmış değil. Devam eden inşaatın seyri, tünelin açıkladığınız tarihte bitirilmesinin zor olduğuna işaret etmektedir. Bu bağlamda; yapımına 2013 yılında başlanılan Güzeldere Tüneli’nde yüklenici firma/firmalar, inşaatın tamamlanması için hangi tarihi taahhüt etmişlerdir? Tünelin yapımı için başlangıçtan günümüze kadar toplamda ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bakanlığınız inşaatı denetliyor mu? Yüklenici firmalardan kaynaklı gecikme için firmalara yönelik yasal süreç işletiliyor mu? Yüklenici firmalardan kaynaklı sorunlar için firmalara hangi yaptırımlar uygulanmaktadır? Bugüne kadar Güzeldere Tüneli’nin yapımını üstlenen herhangi bir firmaya cezai yaptırım uygulanmış mıdır? Ödenek ayrılmadığı için inşaatın bir süredir durmuş olduğu iddiaları doğru mudur?” sorularını yöneltti.

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