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Milletvekili Kartal’dan çevre yolu müjdesi

VAN HABERLERİ  | 01.02.2020 11:56 | Son Güncelleme

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 1.

Milletvekili Kartal’dan çevre yolu müjdesi

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 1. çevre yolu kış şartlarının bitmesi ile birlikte yapımına başlanacağını söyledi.
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Ankara’da Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret etti. İrfan Kartal, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklama ile Van halkına büyük müjdeyi verdi. Kartal yaptığı açıklamada, “Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret ederek daha önce ihalesi yapılmış olan 1. çevre yolumuzun yapım aşaması ile ilgili bilgiler aldık. Genel müdürümüzün bizzat bölge müdürüne talimatları doğrultusunda, ihaleyi alan firma tarafından kış şartlarının bitmesi ile birlikte yol yapımına başlanacağını belirttiler. Van’ımıza kazandırılan bu yatırım üzerinde büyük emekleri bulunan milletvekilleri arkadaşlarım Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas’a da teşekkür eder, Van’ımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Ayrıca 2. çevre yolunun yapım ihalesi aşaması ile ilgili de gerekli istişarelerin yapıldığını ve yakın zamanda ön fizibilite çalışmalarının yapılarak sürecin hızlandırılacağını belirttiler. Genel müdürümüze nazik karşılamaları ve ilgileri için teşekkür ediyorum” dedi

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