YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Milletvekili Kavuncu’dan “kurallara uyalım” çağrısı

Milletvekili Kavuncu’dan “kurallara uyalım” çağrısı

ÇORUM HABERLERİ  | 13.09.2020 14:57 | Son Güncelleme

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulması için çağrıda bulunarak, “Yaşam hakkımızı virüse yedirtmeyelim” dedi.Alınan bütün tedbirlere rağmen Çorum’da, komşu illerde, bölgede, ülkede ve bütün dünyada Covid-19 vaka sayısında hızlı bir artışın söz konusu olduğuna dikkat çeken Milletvekili Erol Kavuncu, “Neredeyse her birimizin ailesinde, apartmanımızda ya da çalıştığımız ortamda Covid-19 hastası var.

Milletvekili Kavuncu’dan “kurallara uyalım” çağrısı

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulması için çağrıda bulunarak, “Yaşam hakkımızı virüse yedirtmeyelim” dedi.
Alınan bütün tedbirlere rağmen Çorum’da, komşu illerde, bölgede, ülkede ve bütün dünyada Covid-19 vaka sayısında hızlı bir artışın söz konusu olduğuna dikkat çeken Milletvekili Erol Kavuncu, “Neredeyse her birimizin ailesinde, apartmanımızda ya da çalıştığımız ortamda Covid-19 hastası var. Artık mevcut tedbirlerimizi maksimum seviyeye çıkartmak zorundayız. Bu sebeple devletimizin aldığı, tavsiye ettiği kurallara harfiyen uyalım. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Maskesiz dışarı adım dahi atmayalım. Mesafe kurallarına kesinlikle riayet edelim. Virüsü aile bireylerimize taşımamak için kalabalık ortamlardan uzak duralım. Temizlik kurallarına mutlaka dikkat edelim” diye konuştu.
“Covid-19 belki bizi hasta etmeyebilir ama sevdiklerimizi, bulaştırdığımız masum insanları elimizden alabilir” diyen Kavuncu, “Milletimizin her bir ferdini, hepimizi tedbirlere harfiyen uyarak salgını ortadan kaldırma seferberliğine davet ediyorum. Yaşam hakkımızı virüse yedirtmeyelim. Kimsenin hakkını da yemeyelim. Tedbirlerimizi alalım bu belayı hep birlikte yenelim” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz ettiİğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:
Cağ kebabı fabrika inşaatı devam ediyor
Cağ kebabı fabrika inşaatı devam ediyor
Sedat Kılınç: "Sektör temsilcileri olarak beklentimiz faiz oranlarının devam etmesi"
Sedat Kılınç: "Sektör temsilcileri olarak beklentimiz faiz oranlarının devam etmesi"
Mavi suların "milyon dolarlık misafirleri" Bodrum koylarını mesken tuttu
Mavi suların "milyon dolarlık misafirleri" Bodrum koylarını mesken tuttu
Bilgehaneler’de yeni dönem kayıtları başlıyor
Bilgehaneler’de yeni dönem kayıtları başlıyor
Kocasinan Belediyesi’nden 15 ay taksitli yatırım fırsatı
Kocasinan Belediyesi’nden 15 ay taksitli yatırım fırsatı

Çorum Namaz Vakitleri 13 Eylül Pazar

İmsak
04:46
Sabah
06:12
Öğle
12:41
İkindi
16:13
Akşam
19:00
Yatsı
20:21

Çorum Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Pazar

Bilge Eczanesi
Merkez
Enginin Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Barış Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Topçuoğlu Ecz. Eczanesi
Osmancik
Çağlar Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Hitit Üniversitesi’ni tercih edenlerin sayısında artış
Hitit Üniversitesi’ni tercih edenlerin sayısında artış
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Dünyada bir ilk Osmancık'ta uygulanıyor
Dünyada bir ilk Osmancık'ta uygulanıyor
Çorum'un yarım asırlık rüyası 'Kırkdilim Geçişi' törenle açıldı
Çorum'un yarım asırlık rüyası 'Kırkdilim Geçişi' törenle açıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.