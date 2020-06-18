Milletvekili Kaya, halasını son yolcuğuna uğurladı

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın halası Şerife Gürbüz, son yolcuğuna uğurlandı.

Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın halası Şerife Gürbüz, yaşadığı Osmancık’ta vefat etti. Şerife Gürbüz için bugün saat 14.00’da Esentepe Mahallesi’nde bulunan Asri mezarlıkta cenaze töreni düzenlendi.

Sosyal mesafenin gözetildiği cenaze töreninde Çorum AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya, halası Şerife Gürbüz’ü son yolcuğuna uğurlarken “İyiliğine, Müslüman bir kul olduğuna, tereddütsüz şehadet ettiğimiz Merhume Şerife Gürbüz halamızı gerçek dünyasına yolcu ettik. Rabbim cenneti ile mükâfatlandırır inşallah.” ifadelerini kullanarak acısını paylaştı.



