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  4. Milletvekili Kaya; "Koyunbaba TOKİ 4. etap evlerinin teslimatına başlıyoruz"

Milletvekili Kaya; "Koyunbaba TOKİ 4. etap evlerinin teslimatına başlıyoruz"

ÇORUM HABERLERİ  | 30.04.2020 16:50 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesi Koyun Baba Mahallesi’nde TOKİ’nin inşa ettiği 4.

Çorum’un Osmancık ilçesi Koyun Baba Mahallesi’nde TOKİ’nin inşa ettiği 4. etap 357 konutun teslim tarihi belli oldu. Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, teslim tarihinin 11-12 Mayıs tarihleri arasında olacağını söyledi.
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Osmancık Koyun Baba Mahallesinde 4. etap projesi kapsamında 2 +1 ve 3+ 1 planında inşa edilen 357 konutun hak sahiplerine blok sırasına göre teslim edileceğini belirten Milletvekili Kaya, "Osmancık 4. Etap Koyun Baba TOKİ’de bulunan 357 konutun inşaatı tamamladı, 11-22 Mayıs tarihleri arasında hak sahiplerine blok sırasına göre teslimatına başlıyoruz. Hemşerilerimize hayırlı olsun. ”ifadelerine yer verdi.

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